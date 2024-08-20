«Выпил чуть-чуть»: в Уфе пьяный гонщик отправил троих детей в больницу

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Инцидент случился днём во вторник, 20 августа. По данным ГАИ, на улице 50 лет СССР Kia Rio столкнулась с двумя попутными машинами — Mazda и Kia Sportage. В результате помощь потребовалась троим несовершеннолетним пассажирам японского авто — 12-летнему мальчику и двоим девятилетним девочкам.
За рулём, как выяснилось, сидел нетрезвый 40-летний мужчина. По собственному признанию, водитель «слегка» выпил перед поездкой. При этом показания от количества выпитого алкоголя он явно даёт с трудом.
— Я не успел нажать тормоз. Я сегодня выпил пива чуть-чуть, — признался автолюбитель.
Автомобиль с помощью эвакуатора увезли на штрафстоянку, на мужчину составили протокол.