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Published Сегодня, 12:50

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Updated Сегодня, 12:52

Трое детей пострадали в пьяном ДТП в Уфе

«Выпил чуть-чуть»: в Уфе пьяный гонщик отправил троих детей в больницу

20 августа 2024, 12:50
Фото: ГАИ РБ

Трое детей пострадали в пьяном ДТП в Уфе

Нетрезвый водитель устроил массовую аварию в районе проспекта Октября, сообщает Госавтоинспекция города.

Инцидент случился днём во вторник, 20 августа. По данным ГАИ, на улице 50 лет СССР Kia Rio столкнулась с двумя попутными машинами — Mazda и Kia Sportage. В результате помощь потребовалась троим несовершеннолетним пассажирам японского авто — 12-летнему мальчику и двоим девятилетним девочкам.

За рулём, как выяснилось, сидел нетрезвый 40-летний мужчина. По собственному признанию, водитель «слегка» выпил перед поездкой. При этом показания от количества выпитого алкоголя он явно даёт с трудом.

— Я не успел нажать тормоз. Я сегодня выпил пива чуть-чуть, — признался автолюбитель.

Автомобиль с помощью эвакуатора увезли на штрафстоянку, на мужчину составили протокол.

Видео: ГАИ РБ

Ранее в Уфе произошло два ДТП, в результате которых в больницу положили двоих женщин и ребёнка.

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