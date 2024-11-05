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Ноябрь
Пьяный гаишник устроил смертельное ДТП в Башкирии
5 ноября, 09:30
Уфимец погиб под колесами иномарки
5 ноября, 07:24
Мужчина лишился иномарки из-за пьяной езды в Башкирии
2 ноября, 05:19
Камикадзе остановили на пути к Уфе
1 ноября, 07:42
Октябрь
В Башкирии вложат ₽152 млн в бургеры
27 октября, 05:35
«Ты ж нормальный парень»: пьяный щедрый водитель попался в Башкирии
22 октября, 06:45
В Уфе прощают нарушителей на дорогих машинах
20 октября, 15:05
Школьник на велосипеде попал под колёса «Гранты» в Уфе
19 октября, 05:58
Видео. Уфимец влетел в бетон и погиб
15 октября, 06:34
Видео. Две сотни неадекватов гоняли по Башкирии
14 октября, 08:58
Видео. Уфимские «мажоры» понтуются в Сети
8 октября, 08:52
Пьяный блогер оскорбил гаишника в Башкирии
7 октября, 07:45
Пьяные водители пополнили бюджет Башкирии
5 октября, 08:42
Иномарка сбила школьника в Уфе
5 октября, 04:48
Мост в Уфе особо опасен
4 октября, 09:47
Купить права в Уфе — лишиться машины
4 октября, 09:08
Пьяного байкера сдали онлайн в ГАИ Башкирии
4 октября, 08:11
Сентябрь
Кровавые выходные на дорогах Башкирии
29 сентября, 11:48
Башкирские полицейские расстреляли «китайца» за пьянство
28 сентября, 14:50
Уфимцам не дают жить самокатчики
26 сентября, 07:14

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