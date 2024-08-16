Бабуля погибла перебегая дорогу в Башкирии

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В Белорецке Renault Megane сбил 65-летнюю женщину. Трагический инцидент случился ранним утром в пятницу, 16 августа, на улице Оборонной.
Пожилая горожанка пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Автолюбитель не успел вовремя затормозить, увидев внезапно показавшуюся на проезжей части бабулю. В результате, произошло столкновение. Водитель сразу вызвал на место скорую, однако спасти пострадавшую не удалось — медикам оставалось лишь констатировать смерть женщины.
Все обстоятельства трагедии ещё предстоит выяснить, в ситуации разбираются правоохранительные органы.
Ранее в Уфе подросток на иномарке задавил женщину в частном секторе и попытался скрыться с места ДТП.