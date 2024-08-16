Бабуля погибла перебегая дорогу в Башкирии

Пожилая горожанка пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Автолюбитель не успел вовремя затормозить, увидев внезапно показавшуюся на проезжей части бабулю. В результате, произошло столкновение. Водитель сразу вызвал на место скорую, однако спасти пострадавшую не удалось — медикам оставалось лишь констатировать смерть женщины.