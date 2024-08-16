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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Бабуля погибла перебегая дорогу в Башкирии

Бабуля погибла перебегая дорогу в Башкирии

16 августа 2024, 09:53
Фото: ГАИ РБ
Иномарка на большой скорости сбила пенсионерку — у пожилой женщины не было ни единого шанса выжить, сообщили в Госавтоинспекции региона.

В Белорецке Renault Megane сбил 65-летнюю женщину. Трагический инцидент случился ранним утром в пятницу, 16 августа, на улице Оборонной.

Пожилая горожанка пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Автолюбитель не успел вовремя затормозить, увидев внезапно показавшуюся на проезжей части бабулю. В результате, произошло столкновение. Водитель сразу вызвал на место скорую, однако спасти пострадавшую не удалось — медикам оставалось лишь констатировать смерть женщины.

Все обстоятельства трагедии ещё предстоит выяснить, в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Видео: ГАИ РБ
Подросток на иномарке задавил женщину в Уфе
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Ранее в Уфе подросток на иномарке задавил женщину в частном секторе и попытался скрыться с места ДТП.

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