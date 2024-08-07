Страшное ДТП в Башкирии унесло жизнь водителя

Согласно предварительным данным, инцидент произошел, когда 45-летняя женщина из Уфы, управлявшая автомобилем марки SsangYong Kyron, потеряла контроль над машиной. В результате этого она съехала в кювет, после чего машина опрокинулась. Трагедия случилась в утренние часы, 7 августа.