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Страшное ДТП в Башкирии унесло жизнь водителя

Страшное ДТП в Башкирии унесло жизнь водителя

7 августа 2024, 06:49
Фото: БашДТП
На 1288 км автодороги М-5 «Урал» произошла страшная авария, унесшая жизнь водителя и оставившая пострадавшую пассажирку, сообщает Госавтоинспекция РБ.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел, когда 45-летняя женщина из Уфы, управлявшая автомобилем марки SsangYong Kyron, потеряла контроль над машиной. В результате этого она съехала в кювет, после чего машина опрокинулась. Трагедия случилась в утренние часы, 7 августа.

На месте происшествия, женщина управляющая машиной, скончалась мгновенно от полученных травм. Пассажирка — 39-летняя женщина из Иглинского района — была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Ее состояние на данный момент уточняется медицинскими работниками.

Госавтоинспекция Республики Башкортостан активно проводит проверку по данному факту. Следственные мероприятия направлены на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и причин, приведших к нему. Ожидается, что результаты проверки помогут прояснить ситуацию и предотвратить подобные трагедии в будущем.

Видео: БашДТП
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