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Погибшие

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Ноябрь
«Патриот» влетел в «Оку» — есть жертвы
3 ноября, 15:18
Октябрь
В ДТП с газовщиками погибли трое человек в Башкирии
28 октября, 16:52
Женщина выползла из пожара в Башкирии
27 октября, 15:05
Неизвестный уфимец погиб в общежитии
21 октября, 17:05
Пожар превратил башкортостанца в уголь
20 октября, 06:50
Житель Башкирии сгорел на кухне
19 октября, 05:50
Башкортостанец загадочно сгорел в «Гранте»
19 октября, 04:29
Башкортостанец сгорел заживо
18 октября, 14:32
Дитя войны погибла в Башкирии
18 октября, 07:47
Видео. Уфимец влетел в бетон и погиб
15 октября, 06:34
Женщина сгорела на кухне в Уфе
14 октября, 09:44
В Башкирии сгорели бомжи
13 октября, 13:00
Пенсионер заживо сгорел в Башкирии
11 октября, 08:10
«Чёрная суббота» на дорогах Башкирии
5 октября, 18:06
Сентябрь
Рыбаки поймали совсем не рыбу в Башкирии
29 сентября, 14:35
Панихида по уфимскому журналисту состоится в понедельник
29 сентября, 12:14
Кровавые выходные на дорогах Башкирии
29 сентября, 11:48
В лобовом столкновении погибли все в Башкирии
29 сентября, 11:32
Плачет вся Башкирия: быть войном — жить вечно
29 сентября, 09:00
Страшная авария унесла жизнь женщины в Башкирии
25 сентября, 17:20

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