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Иномарка

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Ноябрь
Мужчина лишился иномарки из-за пьяной езды в Башкирии
2 ноября, 05:19
Октябрь
В Башкирии Lada «сделала сальто» в кювет
7 октября, 13:58
Сумасшедший «Форсаж» устроила элитная иномарка в Башкирии
6 октября, 05:00
Сентябрь
Девушка на самокате влетела в иномарку в Уфе и попала в больницу
6 сентября, 05:28
Август
«ГАЗель» выбросила иномарку в кювет под Уфой
25 августа, 17:22
Бабуля погибла перебегая дорогу в Башкирии
16 августа, 09:53
Подросток на иномарке задавил женщину в Уфе
14 августа, 09:44
Июль
Двое детей пострадали в центре Уфы: что известно о ДТП
Двоих пассажиров иномарки, травмированных в результате столкновения автомобилей, отправили в медучреждение, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
19 июля, 06:31
Смертельное ДТП с иномаркой произошло в Башкирии
Водитель не справился с управлением в Белебеевском районе РБ, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
12 июля, 06:11
Уфимец на внедорожнике сбил подростка на самокате
3 июля, 14:44
Май
«Похищенная» уфимка оказалась участницей расследования правоохранителей
30 мая, 17:18

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