mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Подросток на иномарке задавил женщину в Уфе

Подросток на иномарке задавил женщину в Уфе

14 августа 2024, 09:44
Фото: ГАИ РБ
Малолетний лихач отправил пострадавшую в больницу и уехал, как ни в чём не бывало, сообщили в ГАИ города.

В Уфе 16-летний подросток на Daewoo Nexia сбил 37-летнюю женщину. Инцидент случился поздним вечером во вторник, 13 августа.

Юноша разъезжал по частному сектору в микрорайоне Нижегородка, когда снёс пешехода. Прибывшие на место медики увезли потерпевшую в больницу, там у неё диагностировали множество тяжёлых травм. Сам виновник ДТП с места происшествия поспешил скрыться, но был вскоре найден стражами порядка.

Водительских прав у несовершеннолетнего, разумеется, не было. Машина также не числилась в базах Госавтоинспекции. Транспортное средство увезли на штрафстоянку, на молодого человека составили протоколы. Ведётся разбирательство.

Малолетний байкер разбился в Уфе
Узнать подробнее

Ранее в Уфе 12-летний водитель питбайка пострадал при столкновении с иномаркой. Мальчика с травмами положили в госпиталь.

Читайте также:
В Уфе 13-летняя девочка разбила голову в аварии«Китаец» чуть не погубил маленького ребёнка в УфеВодитель иномарки погибла в ДТП в Башкирии
#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#ДТП#Россия#Украина#Дороги#Несовершеннолетние#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Москва#Подросток#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Женщина#Травмы#Пешеход#ГАИ#Пострадавшие#Несовершеннолетний#Иномарка#Курская область
Подпишитесь
Школьникам запретили мобильники в Башкирии
Сегодня, 06:38
Цены на дешевые продукты взлетели в Башкирии
Сегодня, 06:25
Ветеринара из Башкирии будут судить за тёлочек
Сегодня, 05:53
В Башкирии пропали двое мужчин на квадроцикле
Сегодня, 05:48
Когда в Башкирии закончатся дожди
Сегодня, 08:19
Щука-богатырь водится в Башкирии
Сегодня, 05:10