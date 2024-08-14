Подросток на иномарке задавил женщину в Уфе

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В Уфе 16-летний подросток на Daewoo Nexia сбил 37-летнюю женщину. Инцидент случился поздним вечером во вторник, 13 августа.
Юноша разъезжал по частному сектору в микрорайоне Нижегородка, когда снёс пешехода. Прибывшие на место медики увезли потерпевшую в больницу, там у неё диагностировали множество тяжёлых травм. Сам виновник ДТП с места происшествия поспешил скрыться, но был вскоре найден стражами порядка.
Водительских прав у несовершеннолетнего, разумеется, не было. Машина также не числилась в базах Госавтоинспекции. Транспортное средство увезли на штрафстоянку, на молодого человека составили протоколы. Ведётся разбирательство.
Ранее в Уфе 12-летний водитель питбайка пострадал при столкновении с иномаркой. Мальчика с травмами положили в госпиталь.