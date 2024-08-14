Подросток на иномарке задавил женщину в Уфе

Юноша разъезжал по частному сектору в микрорайоне Нижегородка, когда снёс пешехода. Прибывшие на место медики увезли потерпевшую в больницу, там у неё диагностировали множество тяжёлых травм. Сам виновник ДТП с места происшествия поспешил скрыться, но был вскоре найден стражами порядка.