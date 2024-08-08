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Published Сегодня, 18:25

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Updated Сегодня, 19:16

Смертельная авария с ребёнком унесла жизни троих человек в Башкирии

Смертельная авария с ребёнком унесла жизни троих человек в Башкирии

8 августа 2024, 18:25
Фото: ГАИ РБ
ГАИ публикует жуткие кадры с места ДТП.

Авария с трагическим исходом случилась вечером четверга, 8 августа. Вблизи деревни Нигаматово в Баймакском районе Башкирии перевернулась легковая «Шевроле Круз».

По данным ведомства, водитель неудачно вошёл в поворот и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. Прибывшие на место медики констатировали гибель троих человек— 39-летнего водителя и двоих пассажиров, 41 года и 34 лет.

Чудом остался жив 12-летний парень, которого бригада скорой срочно доставила в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей. На месте работают оперативные службы. Подробности трагедии уточняются.

Видео: ГАИ РБ

В прокуратуре Башкортостана сообщили, что ведомство взяло на контроль расследование происшествия.

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