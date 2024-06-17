«Баня в аквариуме»: уфимцы жалуются на ад в городских маршрутках

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
Впрочем, «показания» жителей столицы разнятся — одни проклинают лишь отдельные маршруты, сравнивая с другими, другие же утверждают, что система охлаждения не работает в уфимском транспорте в целом.
— Ни в одном автобусе не работает кондиционер. Они просто экономят на здоровье людей. Это геноцид и истребление жителей Уфы.
— Каждый раз поездка в/из Дёмы (утром и вечером) это «поездка на выживание».
— В других автобусах включают кондиционер, а именно в 57 — нет. Почему должны терпеть? Утром и вечером не попасть в автобус, давка, дышать нечем, люди в обмороки падают.
— Семьдесят пятый маршрут, без кондеров, 4 маленьких окошка. Несколько людей сознания теряли при мне когда ездили в данном автобусе. Баня в аквариуме.
Нашлись и те, кто уже обречённо смирился с ситуацией.
— Вся страна так ездит. То же самое каждый день утром и вечером в Иглино и с Иглино. Пора уже привыкнуть, — резюмировала жительница Уфы.
Тем не менее, с утверждением, что ездит так «вся страна» согласны далеко не все.
— Кроме Москвы и Казани, — подметил в ответ другой комментатор.
— Ребят, тусуюсь в Казани. Здесь такого нет, — похвастался житель соседней республики.
Не упустили недовольные возможность обсудить недавнее повышение тарифов, а точнее целесообразность таких мер с учётом стабильно неудовлетворительного качества перевозок.
— Хотелось бы возмутиться по поводу новых автобусов KAMAZ, которые у нас «с кондиционерами». Сегодня ехала на 74 маршруте, через весь город, кондиционер был выключен, видимо в целях экономии топлива! Люди сидят, и обливаются потом, вытираются подручными средствами. Автобусы КАМАZ ездят на природном газе, средняя цена которого составляет 24 руб за литр, проезд стал 41 руб с человека! По сути каждый пассажир оплачивает за свою поездку почти за 2 литра газа, а едет в ужасных условиях! Это просто ужас! — сетует горожанка.
Спасают в таких ужасных условиях разве что окна. Однако некоторым пассажирам городского транспорта, судя по всему, ехать в бане на колёсах совсем не в тягость — иронизируют комментаторы и над ними.
— Ещё и вечно находятся те, кому дует, — написал уфимец, собрав почти 200 «реакций».
Жалобами недовольные жители Уфы и остальной Башкирии завалили также страницу главы региона Радия Хабирова в Vk. На них «Башавтотранс» уже обратил внимание.
Представители государственной компании-перевозчика оправдались, указав на то, что системам охлажденя в аномальную жару приходится серьёзно «трудиться» для «снятия излишек тепла. „Палками в колёсах“ становится и пух, который ветер поднимает с обочин, вследствие чего семена летят через решётки радиаторов.
Тем не менее, компания признала, что кондиционерами оснащены не все их транспортные средства.
— По состоянию на 14 июня не все автобусы ГУП «Башавтотранс» оснащены системой кондиционирования. В случае некомфортной температуры в салоне автобуса пассажирам необходимо обратиться к водителю или кондуктору с просьбой включить систему кондиционирования (при ее наличии), если транспортное средство не оборудовано кондиционером, открыть вентиляционные люки и форточки, — посоветовали «умирающим от жары» уфимцам.
Впрочем, проблемы с регулированием температуры в салонах наблюдаются не только летом. Зимой, напротив, многим пассажирам приходится страдать от холода и слабого отопления. При этом
— По маршруту 39 зимой очень редко в салоне включали обогрев. Вместо пола был каток. При мне даже кондуктора ходили к водителям, чтобы разобраться с этим вопросом. А сейчас на улице от +20 градусов, но для чего-то в салоне врубают отопление. При этом даже открытые окна не спасают. А в час пик так и вообще задохнуться можно. Для чего?! — вопрошала Татьяна Ю. в начале лета.
Ранее Mkset рассказывал о том, что один из уфимских автобусов поднял цены на проезд в маршрутках до 140₽. Поднимать стоимость билетов частные перевозчики стали с 1 июня вслед за «Башавтотрансом».