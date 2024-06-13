В Башкирии повышают стоимость проезда

Напомним, в последние два месяца в Уфе и Башкирии прошла волна пересмотра тарифов на проезд в общественном транспорте. Все цены скорректировали в сторону увеличения. В Уфе стоимость проезда составляет от ₽41. Кроме того, стоимость проезда на пригородных маршрутах теперь от ₽50. А один из пригородных автобусов взвинтил цены сразу до ₽140.