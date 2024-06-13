В Башкирии повышают стоимость проезда

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам разместил на официальном сайте постановление «Об установлении предельных тарифов для регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в Стерлитамаке». Согласно документу, который должен пройти экспертную оценку, стоимость пользования городским общественным транспортом в Стерлитамаке составит ₽36. Провоз багажа тарифицировали в ₽32.
Эти суммы не зависят от формы расчета — наличными, безналичным платежом или транспортной картой. Скидок за безнал документом не предусмотрено. Окончательное решение по повышению стоимости проезда в Стерлитамаке планируют принять после 21 июня 2024 года.
Напомним, в последние два месяца в Уфе и Башкирии прошла волна пересмотра тарифов на проезд в общественном транспорте. Все цены скорректировали в сторону увеличения. В Уфе стоимость проезда составляет от ₽41. Кроме того, стоимость проезда на пригородных маршрутах теперь от ₽50. А один из пригородных автобусов взвинтил цены сразу до ₽140.
Увеличение цены проезда в автобусах власти объяснили ростом затрат перевозчиков, а об обновлении подвижного состава и качественных системных сдвижках в сфере общественного транспорта речи не идёт.