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Жара

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Октябрь 2024
Тепло в Уфе побило полувековой рекорд
2 октября 2024, 17:00
Сентябрь 2024
Жара вместо мороза придёт в Башкирию
29 сентября 2024, 09:42
К Башкирии подбирается зимний холод
24 сентября 2024, 14:29
Осень в Башкирии отменяется
9 сентября 2024, 17:17
Капризную погоду обещают в Башкирии
2 сентября 2024, 16:19
Август 2024
Погода в Башкирии в выходные сражает капризами
23 августа 2024, 07:28
Мужик кайфанул в фонтане в Салавате
В отчаянии от отключения воды местный житель решил принять «ванну» прямо в городском фонтане.
7 августа 2024, 17:43
Июль 2024
Когда в Башкирии кончатся дожди
31 июля 2024, 10:19
Когда в Башкирии будет тепло сообщили синоптики
24 июля 2024, 08:39
Как защитить животных от жары: 7 простых советов, которые спасут жизнь вашему любимцу
22 июля 2024, 11:53
Погода в Башкирии в выходные не даст спокойно отдохнуть
Конец рабочей недели, суббота и воскресенье не сулят безоблачного отдыха, считают синоптики и спасатели региона.
18 июля 2024, 10:50
Египтянина спасли на отдыхе в Уфе
А вот двое соотечественников не пережили летних удовольствий, сообщают экстренные службы Уфы и Башкирии.
18 июля 2024, 07:01
Климат Уфы станет краснодарским
10 июля 2024, 04:31
Как в Башкирии спасаются от жары и сколько это стоит
9 июля 2024, 08:56
Погода в Башкирии готовит неприятные сюрпризы
8 июля 2024, 11:50
Важное заявление для автомобилистов сделали в Минтрансе Башкирии
Водителям напомнили о соблюдении правил безопасности в жаркую погоду.
7 июля 2024, 11:13
«Невозможно»: уфимцы массово жалуются на популярный автобусный маршрут
7 июля 2024, 07:00
Окрошка в Уфе стоит ₽590
Корреспонденты Mkset нашли шокирующие стоимостью и внешним видом предложения сбить внутренний зной из-за летней жары в Уфе.
6 июля 2024, 21:31
Жара в Башкирии перешагнула +40°С
5 июля 2024, 11:52
Видео. В раскаленной Уфе вызвали дождь
В Уфе установилась аномальная жара, и городские власти предпринимают меры, чтобы хоть как-то с ней бороться, сообщают очевидцы в соцсетях.
5 июля 2024, 10:22

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