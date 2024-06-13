Сколько ещё будет стоять аномальная жара в Башкирии

Аномальная жара в Башкирии будет стоять целую неделю

Аномально жаркая погода в Башкирии не спадёт до 20 июня, такой прогноз даёт гидрометцентр. По словам синоптиков, суточную норму температура в регионе сейчас превышает на 4°С.