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Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Аномальная жара в Башкирии будет стоять целую неделю

Сколько ещё будет стоять аномальная жара в Башкирии

13 июня 2024, 04:13
Фото: FreePik

Аномальная жара в Башкирии будет стоять целую неделю

Аномально жаркая погода в Башкирии не спадёт до 20 июня, такой прогноз даёт гидрометцентр. По словам синоптиков, суточную норму температура в регионе сейчас превышает на 4°С.

В четверг, 13 июня, ожидается сухая погода. Ветер синоптики пообещали порывистый. Столбик термометра поднимется до +29… +34°.

Пятница, 14 июня, также пройдёт без осадков. Ночью слабый ветер, днём — порывистый. Ночью воздух остынет до +15… +20°С, в светлое же время суток термометр покажет +30… +35°С.

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Грозу и короткий дождь обещают в регионе в субботу, 15 июня. Ветер по-прежнему слабый, днём с порывами. Температурные показатели аналогичны пятничному прогнозу.

#Уфа#Погода#Грозы#Башкортостан#Новости Башкирии#Природа#Жара#Дожди#Прогноз
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