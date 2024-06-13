Сколько ещё будет стоять аномальная жара в Башкирии

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
В четверг, 13 июня, ожидается сухая погода. Ветер синоптики пообещали порывистый. Столбик термометра поднимется до +29… +34°.
Пятница, 14 июня, также пройдёт без осадков. Ночью слабый ветер, днём — порывистый. Ночью воздух остынет до +15… +20°С, в светлое же время суток термометр покажет +30… +35°С.
Грозу и короткий дождь обещают в регионе в субботу, 15 июня. Ветер по-прежнему слабый, днём с порывами. Температурные показатели аналогичны пятничному прогнозу.