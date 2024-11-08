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Автобусы

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Ноябрь
Третий автобус угодил в снежную ловушку в Уфе
8 ноября, 07:11
В Башкирии закрывают трассы
5 ноября, 20:45
Для Шакши спарили автобусы и электрички в Уфе
1 ноября, 13:24
Октябрь
Шакшинский мост закроют после часа пик в Уфе
23 октября, 13:06
«Как сельдь в бочке или на одной ноге»: уфимцы в ярости от тесных автобусов
22 октября, 09:19
За уфимский транспорт взялось московское следствие
18 октября, 04:41
Уфимцам не разрешили ходить вдоль новой дороги
11 октября, 04:23
Уфимцы начали транспортную войну
7 октября, 10:45
Мост в Уфе особо опасен
4 октября, 09:47
Тесные автобусы заинтересовали уфимских следователей
3 октября, 05:36
Сентябрь
В Уфе проходят сплошные проверки автобусов
26 сентября, 05:15
Уфимский автобус не впихнул невпихуемое
25 сентября, 05:53
Бизнесу помогут газовать в Башкирии
24 сентября, 11:12
Новый автобус перезапустят в Уфе
23 сентября, 12:10
Спецоперацию в Уфе проведёт ГАИ
20 сентября, 10:06
Зима близко: в Уфе ставят тёплые остановки
20 сентября, 07:31
Душные автобусы не пустят в Уфу
19 сентября, 05:02
Транспортный ад прогнозируют в Уфе
12 сентября, 08:14
Автобусы устроили гонки на выживание за остановку в Уфе
5 сентября, 14:13
Август
В Уфе навсегда изменили работу общественного транспорта
31 августа, 05:08

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