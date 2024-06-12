Уфимский автобус поднял цену на проезд до ₽140

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Речь идёт о маршруте №114, который следует с «авиационного техникума» до Юматово. Как выяснил Mkset, до июня проезд на этом автобусе стоил ₽100. Со слов жильцов, в последние годы цены на билеты и так растут не по годам, однако настолько серьёзной динамики они до сих пор не видели.
— Мы в Юматово переехали в 2018 году. Тогда за ₽70 рублей можно было до города доехать, до Дёмы — за ₽60. Потом в один момент потихоньку начали загибать цены: сперва до ₽80, потом сразу до ₽100, — пояснил собеседник издания.
Между тем жители отмечают: повышение цен ещё можно было бы понять при соответствии качества автобусов. До 2023 года ездить приходилось в «гробах на колёсах» — маловместительных микроавтобусах. Настоящим праздником для пассажиров стали новые комфортабельные «Ютонги», однако по необъяснимым причинам они исчезли также внезапно, как и появились. Сейчас по деревне колесят другие, но тоже явно не новые, средние автобусы.
— Когда оплачивали банковской картой или «Алгой», водители чуть ли не истерили, просили наличку или переводом через онлайн-банк. Все шли им навстречу. Итог — всё равно цены подняли. Хорошие автобусы куда-то пропали. Спасибо хоть на том, что не вернули эти страшные микроавтобусы. Но сейчас какие-то другие старые развалюхи отправляют, — сетует сельчанин.
На этом проблемы многострадального маршрута не заканчиваются — нередко, утверждают юматовцы, рейсы отменяются или опаздывают. Притом у автобусов есть чёткое расписание.
— Однажды было такое, что водитель вообще от меня узнал, что у него, оказывается, рейс в 18:00. Расписание при этом перед глазами у него висело, — жалуется житель Юматово.
Впрочем, некоторые юматовцы с пониманием относятся к сложившейся ситуации и призывают не винить водителей, которые, наоборот, старались смягчить ситуацию.
— Новые автобусы забрали, теперь не могут выплачивать лизинг, расход топлива большой. Всё подорожало, а цена за проезд такая же осталась. Их тоже можно понять. Надо было лучше обновить автобусы и оставить малый класс, — высказывался Николай Н. в февральском споре в местном «Подслушано». — Это нам хорошо смотреть, а на самом деле-то не очень там всё хорошо.
В защиту своей позицию оппоненты указывали на то, что те же проблемы испытывают перевозчики и в соседних с Юматово деревнях, однако там цены остались прежними.
Зимой этого года Минтранс Башкирии сообщал о том, что частный перевозчик планирует «в скором времени» заменить автобусы на более комфортабельные. Впрочем, этого так и не произошло. Кроме того, ведомство пообещало в ответ на жалобы о манере езды водителей провести с ними инструктаж. Сами же работники маршрута недоумённо удивляются возражениям сельчан: «мы же вас побыстрее довезти хотим». Когда в самом автобусе разгораются соответствующие перепалки, большинство пассажиров с такой позицией соглашаются и сами просят утихомириться недовольных.
Отметим, что «сто четырнадцатый» автобус — не единственный способ добраться до Юматово. До станций деревни ежедневно ходят электрички с куда более демократичными ценами, однако сами сельчане признают: несмотря на неудобства, на автобусах добираться всё же куда быстрее и удобнее. К тому же, немало времени занимает путь от мест остановки электрички до основной части Уфы, да и время их отъезда комфортно не для всех.
Ранее Mkset сообщал о том, что в том же селе назревает ещё одна транспортная проблема — жители отдалённого СНТ за рекой Дёмой могут лишиться переправы, которой пользовались десятки лет с советских времён. Дело в том, что бесхозный понтонный плот с металлическим тросом недавно стал причиной гибели человека — любитель экстрима на огромной скорости ударился о преграду, когда «летел» по водоёму на гидроцикле.
Выяснилось, что переправу когда-то давно соорудили местные жители, а после распада Советского Союза брать на баланс никто плот не стал. С тех пор больше тридцати лет он так и стоял с молчаливого согласия местной власти: пользуются — и ладно. Редакция поговорила с юристом и выяснила, кто в итоге может понести ответственность за смертельный инцидент.