Уфимский автобус поднял цену на проезд до ₽140

Зимой этого года Минтранс Башкирии сообщал о том, что частный перевозчик планирует «в скором времени» заменить автобусы на более комфортабельные. Впрочем, этого так и не произошло. Кроме того, ведомство пообещало в ответ на жалобы о манере езды водителей провести с ними инструктаж. Сами же работники маршрута недоумённо удивляются возражениям сельчан: «мы же вас побыстрее довезти хотим». Когда в самом автобусе разгораются соответствующие перепалки, большинство пассажиров с такой позицией соглашаются и сами просят утихомириться недовольных.