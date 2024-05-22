«Вынужденная мера»: при новом и. о. главы Минтранса Башкирии подорожает проезд

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:54
В Минтрансе республики повышение тарифов назвали «вынужденной мерой». Ведомство сослалось на уровень инфляции, который в минувшем году составил уже 7,42%. В министерстве также указали на то, что за последние два года возросли цены на техническое обслуживание транспортного парка.
— Цены на дизельное топливо выросли примерно на 20%, а на газ — почти на 12%. Запчасти к автобусам за два года подорожали на 80%, автошины — на 50%, — объяснила исполняющая обязанности главы Минтранса Башкирии Любовь Минакова.
Как сообщал Mkset, прошлое повышение цен на проезд Башкирия встретила в апреле 2022 года. Тогда стоимость билетов в автобусах повысили до 33 рублей. Тогда эти меры государственный перевозчик так же объяснил возросшими ценами на топливо и детали.
Напомним, новый руководитель ведомства была назначена в мае после скандального увольнения с этого поста Александра Клебанова. Бывшего главу Минтранса задержали по делу об огромной взятке. Ранее Mkset рассказывал о том, чем был известен Клебанов до назначения в кабинет министров и подвел итоги его работы в республике.