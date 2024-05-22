mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

В Уфе повысят цены на проезд в автобусах

«Вынужденная мера»: при новом и. о. главы Минтранса Башкирии подорожает проезд

22 мая 2024, 07:50
Фото: mkset.ru

В Уфе повысят цены на проезд в автобусах

«Башавтотранс» летом повышает стоимость проезда на общественном транспорте. Согласно документу регионального Госкомитета по тарифам, с 3 июня поездка на автобусе будет обходиться в 41 рубль. При этом, по карте «Алга» стоимость будет составлять 34 рубля, сообщает правительство Башкирии.

В Минтрансе республики повышение тарифов назвали «вынужденной мерой». Ведомство сослалось на уровень инфляции, который в минувшем году составил уже 7,42%. В министерстве также указали на то, что за последние два года возросли цены на техническое обслуживание транспортного парка.

— Цены на дизельное топливо выросли примерно на 20%, а на газ — почти на 12%. Запчасти к автобусам за два года подорожали на 80%, автошины — на 50%, — объяснила исполняющая обязанности главы Минтранса Башкирии Любовь Минакова.

Как сообщал Mkset, прошлое повышение цен на проезд Башкирия встретила в апреле 2022 года. Тогда стоимость билетов в автобусах повысили до 33 рублей. Тогда эти меры государственный перевозчик так же объяснил возросшими ценами на топливо и детали.

В Уфе мальчика выгнали из автобуса из-за «Алги»: реакция властей
Узнать подробнее

Напомним, новый руководитель ведомства была назначена в мае после скандального увольнения с этого поста Александра Клебанова. Бывшего главу Минтранса задержали по делу об огромной взятке. Ранее Mkset рассказывал о том, чем был известен Клебанов до назначения в кабинет министров и подвел итоги его работы в республике.

Читайте также:
Бананы выросли, огурцы упали: динамика цен на продукты в магазинах БашкирииВ Башкирии растут цены на бензинТемпы роста цен на жилье в Уфе догоняют Москву
#Общество#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Цены#Инфляция#Автобусы
Подпишитесь
Собачья агрессия в Башкирии. Кто виноват и что делать?
Сегодня, 05:43
Нашествие медведей в Башкирии: как выжить при встрече с хищником
Сегодня, 02:55
Теневая экономика Башкирии: кто в ответе за коррупционную паутину в регионе
Вчера, 12:03
Молодая уфимка скончалась после операции в Москве
Сегодня, 03:54
Чего нельзя делать при боли в спине, чтобы не стать инвалидом
Вчера, 06:12
ПСБ в Уфе присоединился к всероссийской акции «Монетная неделя»
Вчера, 06:50
"