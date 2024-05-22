«Вынужденная мера»: при новом и. о. главы Минтранса Башкирии подорожает проезд

Напомним, новый руководитель ведомства была назначена в мае после скандального увольнения с этого поста Александра Клебанова. Бывшего главу Минтранса задержали по делу об огромной взятке. Ранее Mkset рассказывал о том, чем был известен Клебанов до назначения в кабинет министров и подвел итоги его работы в республике.