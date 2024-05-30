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В Уфе назвали самые дешевые маршрутки

В Уфе назвали самые дешевые маршрутки

30 мая 2024, 05:19
Фото: 1MI
Ряд частных перевозчиков в Уфе собираются вслед за «Башавтотрансом» поднять цены на проезд в автобусах и не делать скидку на «Алгу».

Ранее Mkset сообщал о планах компании «АвтоМиг» повысить стоимость билетов. Информацию подтвердили в городской администрации. При этом на большей части маршрутов, обслуживаемых частными перевозчиками, не планируют делать скидки по карте «Алга».

Частный перевозчик вслед за «Башавтотрансом» повысит цены на проезд в Уфе
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Так, с 3 июня до 41₽ увеличится цена на проезд по маршрутам №209, 211, 212, 221, 22, 228, 229, 230, 232, 235, 243, 249, 262к, 266, 270 и 55с.

До 40₽ подорожают автобусы №227, 244, 218 и 257к. За проезд по маршруту №207 придется отдавать по 45₽.

Аналогичные «Башавтотрансу» цены установят на «167» и «258» маршрутах: 41₽ — наличными и по карте, 34₽ — по «Алге».

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Напомним, государственный перевозчик повышает стоимость проезда с 1 июня. Власти региона объяснили меры инфляцией и подорожавшим содержанием автобусного парка.

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