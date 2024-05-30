В Уфе назвали самые дешевые маршрутки

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 05:33
Ранее Mkset сообщал о планах компании «АвтоМиг» повысить стоимость билетов. Информацию подтвердили в городской администрации. При этом на большей части маршрутов, обслуживаемых частными перевозчиками, не планируют делать скидки по карте «Алга».
Так, с 3 июня до 41₽ увеличится цена на проезд по маршрутам №209, 211, 212, 221, 22, 228, 229, 230, 232, 235, 243, 249, 262к, 266, 270 и 55с.
До 40₽ подорожают автобусы №227, 244, 218 и 257к. За проезд по маршруту №207 придется отдавать по 45₽.
Аналогичные «Башавтотрансу» цены установят на «167» и «258» маршрутах: 41₽ — наличными и по карте, 34₽ — по «Алге».
Напомним, государственный перевозчик повышает стоимость проезда с 1 июня. Власти региона объяснили меры инфляцией и подорожавшим содержанием автобусного парка.