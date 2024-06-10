Тополиная метель накрыла Уфу

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
«Метель» в регионе продолжается уже несколько дней. В соцсетях люди делятся кадрами заполонившего улицы горы пуха, которые сравнивают со снежными сугробами.
Сидеть на иголках приходится также спасателям: пух очень быстро горит и способен спровоцировать пожары. Поджигать пух, к тому же, — любимая забава для не очень беспокоящихся о безопасности горожан.
Большое облегчение дал прошедший на днях дождь, который прибил «перья» к земле. Впрочем, помогло это не надолго — с восстановлением сухой погоды плоды тополя вновь не дают покоя людям.
Недовольные горожане в соцсетях вновь поднимают вопросы о вырубке тополей, защитники природы возражают им тем, что деревья приносят пользу и хорошо справляются с очищением воздуха.
— Давно пора что-то с тополями делать… Дома окно открыто и вся квартира в пуху, невозможно уже! — сетует уфимец.
— А вы никогда не думали, зачем в советское время сажали их? Бездумно ничего не делали. В Черниковке столько заводов — тополя чистят воздух и насыщают кислородом, — вставил свою лепту другой пользователь.