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Тополиная метель накрыла Уфу

Тополиная метель накрыла Уфу

10 июня 2024, 09:37
Фото: соцсети
Массу неудобств доставляет жителям Башкирии и столицы региона цветение тополей. Особенно тяжело приходится аллергикам, испытывающим проблемы с дыханием из-за летящего отовсюду пуха.

«Метель» в регионе продолжается уже несколько дней. В соцсетях люди делятся кадрами заполонившего улицы горы пуха, которые сравнивают со снежными сугробами.

Фото: соцсети

Сидеть на иголках приходится также спасателям: пух очень быстро горит и способен спровоцировать пожары. Поджигать пух, к тому же, — любимая забава для не очень беспокоящихся о безопасности горожан.

Большое облегчение дал прошедший на днях дождь, который прибил «перья» к земле. Впрочем, помогло это не надолго — с восстановлением сухой погоды плоды тополя вновь не дают покоя людям.

Аллерголог дал советы по эффективной защите от тополиного пуха
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Недовольные горожане в соцсетях вновь поднимают вопросы о вырубке тополей, защитники природы возражают им тем, что деревья приносят пользу и хорошо справляются с очищением воздуха.

— Давно пора что-то с тополями делать… Дома окно открыто и вся квартира в пуху, невозможно уже! — сетует уфимец.
— А вы никогда не думали, зачем в советское время сажали их? Бездумно ничего не делали. В Черниковке столько заводов — тополя чистят воздух и насыщают кислородом, — вставил свою лепту другой пользователь.
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