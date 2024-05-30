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Мобильники в школе теперь под запретом в Башкирии

Мобильники в школе теперь под запретом в Башкирии

30 мая 2024, 10:08
Фото: 1MI
Директоров школ наделят правом прописывать запрет на использование телефонов на уроках в правилах поведения в образовательной организации, сообщает региональный парламент Республики Башкортостан.

Парламентарии Башкирии приняли поправки в региональный закон «Об образовании». Изменения коснутся права школьников на использование телефонов во время образовательного процесса. Законопроект в первом чтении был принят депутатами в марте текущего года.

Так, ученики школ не смогут пользоваться телефонами во время уроков. Нововведения должны повысить вовлеченность детей в школьные занятия, понизить шансы списывания и положительно сказаться на уровне грамотности учеников, считает первый зампредседателя комитета парламента по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Рустем Ахмадинуров.

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В поддержку поправок высказался экс-министр образования республики Айбулат Хажин. По его мнению, нововведения поддерживают «львиная доля родителей» и «почти 100%» учителей.

Как отмечалось ранее, школьники смогут приносить телефоны в школу и по своему усмотрению пользоваться во время перерыва между занятиями. Действие запрета распространяется на их использование непосредственно в школьных кабинетах — там ученики будут обязаны сдать телефоны учителю либо убрать в сумку. Использовать их будет можно в экстренных ситуациях. Также исключением станут дети, которым использование телефона необходимо по состоянию здоровья. Речь идет о ребятах с такими диагнозами, как эпилепсия либо сахарный диабет.

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