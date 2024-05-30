Мобильники в школе теперь под запретом в Башкирии

Как отмечалось ранее, школьники смогут приносить телефоны в школу и по своему усмотрению пользоваться во время перерыва между занятиями. Действие запрета распространяется на их использование непосредственно в школьных кабинетах — там ученики будут обязаны сдать телефоны учителю либо убрать в сумку. Использовать их будет можно в экстренных ситуациях. Также исключением станут дети, которым использование телефона необходимо по состоянию здоровья. Речь идет о ребятах с такими диагнозами, как эпилепсия либо сахарный диабет.