На уроки без смартфонов: депутаты Госдумы запретили детям пользоваться телефонами

В Госдуме три чтения прошёл законопроект о поправках в федеральный закон «Об образовании». По нему «использование средств связи для обучающихся» во время занятий не допускается. Исключения составят только экстренные случаи, а также необходимость пользования телефонами учебной программой. По мнению законодателей, это позволит ученикам минимизировать отвлечение внимания от усвоения учебных материалов.