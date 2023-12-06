На уроки без смартфонов: депутаты Госдумы запретили детям пользоваться телефонами

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
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Updated Сегодня, 11:12
Ученикам запретят пользоваться смартфонами на уроках. Этому посодействовала сенаторка из Башкирии Лилия Гумерова.
В Госдуме три чтения прошёл законопроект о поправках в федеральный закон «Об образовании». По нему «использование средств связи для обучающихся» во время занятий не допускается. Исключения составят только экстренные случаи, а также необходимость пользования телефонами учебной программой. По мнению законодателей, это позволит ученикам минимизировать отвлечение внимания от усвоения учебных материалов.
Изменения в нормативы депутаты обосновывают необходимостью «повышения авторитета педагогической профессии». Теперь учителя имеют право направлять руководству школы обращения о применении к ученикам дисциплинарных взысканий за «нарушение и ущемление прав педагогических работников».
Законопроект получил положительное заключение Правового управления, следующим шагом будет его принятие верхней палатой парламента — Советом Федерации, после чего его должен подписать глава страны.