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Госдума приняла законопроект башкирских депутатов о запрете телефонов в школах

На уроки без смартфонов: депутаты Госдумы запретили детям пользоваться телефонами

6 декабря 2023, 11:10
Фото: 1MI

Госдума приняла законопроект башкирских депутатов о запрете телефонов в школах

Необходимость принятия поправок обосновывается «высокой социальной и общественной значимостью педагогической профессии».

Ученикам запретят пользоваться смартфонами на уроках. Этому посодействовала сенаторка из Башкирии Лилия Гумерова.

В Госдуме три чтения прошёл законопроект о поправках в федеральный закон «Об образовании». По нему «использование средств связи для обучающихся» во время занятий не допускается. Исключения составят только экстренные случаи, а также необходимость пользования телефонами учебной программой. По мнению законодателей, это позволит ученикам минимизировать отвлечение внимания от усвоения учебных материалов.

Изменения в нормативы депутаты обосновывают необходимостью «повышения авторитета педагогической профессии». Теперь учителя имеют право направлять руководству школы обращения о применении к ученикам дисциплинарных взысканий за «нарушение и ущемление прав педагогических работников».

Законопроект получил положительное заключение Правового управления, следующим шагом будет его принятие верхней палатой парламента — Советом Федерации, после чего его должен подписать глава страны.

#Общество#Образование#Новости Башкирии#Госдума#Идэль Гумеров#Законопроект
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