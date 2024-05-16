В Башкирии запретили торговать алкоголем на праздниках

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В пятницу, 24 мая, приобрести алкоголь в магазинах не выйдет из-за празднования в этот день школьного Последнего звонка. В воскресенье, 25 мая, купить спиртное не смогут жители Абзелиловского и Гафурийского районов — на этот день в муниципалитетах запланировано проведение народных гуляний в честь празднования «Сабантуя».
Как сообщал ранее Mkset, в большинстве муниципалитетов праздник отметят в первый месяц лета.
Кроме того, действие ограничений распространяется на День молодежи. Праздник отмечается в последнюю субботу июня либо, однако по усмотрению муниципальных властей его могут перенести на другой день.
Отметим, что запрет на продажу спиртного относится лишь к магазинам. Приобрести спиртные напитки в заведениях общепита по-прежнему можно беспрепятственно.