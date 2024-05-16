В Башкирии запретили торговать алкоголем на праздниках

В пятницу, 24 мая, приобрести алкоголь в магазинах не выйдет из-за празднования в этот день школьного Последнего звонка. В воскресенье, 25 мая, купить спиртное не смогут жители Абзелиловского и Гафурийского районов — на этот день в муниципалитетах запланировано проведение народных гуляний в честь празднования «Сабантуя».