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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Жители Башкирии не смогут приобрести алкоголь в конце мая

В Башкирии запретили торговать алкоголем на праздниках

16 мая 2024, 10:55
Фото: Изображение Midjourney

Жители Башкирии не смогут приобрести алкоголь в конце мая

О причинах запрета рассказали в региональном парламенте.

В пятницу, 24 мая, приобрести алкоголь в магазинах не выйдет из-за празднования в этот день школьного Последнего звонка. В воскресенье, 25 мая, купить спиртное не смогут жители Абзелиловского и Гафурийского районов — на этот день в муниципалитетах запланировано проведение народных гуляний в честь празднования «Сабантуя».

Как сообщал ранее Mkset, в большинстве муниципалитетов праздник отметят в первый месяц лета.

В Башкирии утвержден график Сабантуев
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Кроме того, действие ограничений распространяется на День молодежи. Праздник отмечается в последнюю субботу июня либо, однако по усмотрению муниципальных властей его могут перенести на другой день.

Отметим, что запрет на продажу спиртного относится лишь к магазинам. Приобрести спиртные напитки в заведениях общепита по-прежнему можно беспрепятственно.

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