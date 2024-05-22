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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

В Башкирии могут ввести спецсопровождение для туристов на опасных маршрутах

Власти Башкирии заинтересовались туризмом в регионе

22 мая 2024, 09:30
Фото: 1MI

В Башкирии могут ввести спецсопровождение для туристов на опасных маршрутах

Изменения касаются сложных туристских маршрутов, требующих специального сопровождения, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В Башкирии могут внести изменения в закон «О туристской деятельности». В частности, предлагаемые парламентариями нововведения могут затронуть организацию и проведения туров на сложных маршрутах, которые требуют особого сопровождения и высокой степени профподготовки.

Законопроект уточняет положения о предоставлении услуг проводниками и условиях их аттестации. Кроме того, он устанавливает требования к организации регионального государственного контроля за деятельностью экскурсоводов и инструкторов.

По словам спикера Курултая Константина Толкачева, нововведения включают в себя разработку и установку четких критериев для подобных маршрутов. Предполагается, что этим займется уполномоченный орган в сфере туризма.

Ранее на горе Айгир в Белорецком районе туристы заметили информационный стенд с расценками за посещение природного памятника. Новость о том, что он станет платным вызвала неоднозначную реакцию среди жителей республики. Ситуацию прокомментировали власти.

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