Власти Башкирии заинтересовались туризмом в регионе

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В Башкирии могут внести изменения в закон «О туристской деятельности». В частности, предлагаемые парламентариями нововведения могут затронуть организацию и проведения туров на сложных маршрутах, которые требуют особого сопровождения и высокой степени профподготовки.
Законопроект уточняет положения о предоставлении услуг проводниками и условиях их аттестации. Кроме того, он устанавливает требования к организации регионального государственного контроля за деятельностью экскурсоводов и инструкторов.
По словам спикера Курултая Константина Толкачева, нововведения включают в себя разработку и установку четких критериев для подобных маршрутов. Предполагается, что этим займется уполномоченный орган в сфере туризма.
Ранее на горе Айгир в Белорецком районе туристы заметили информационный стенд с расценками за посещение природного памятника. Новость о том, что он станет платным вызвала неоднозначную реакцию среди жителей республики. Ситуацию прокомментировали власти.