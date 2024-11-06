mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Школа

Выбрать дату
Ноябрь
График зимних каникул установили в Башкирии
6 ноября, 05:08
Октябрь
Аквапарк загорелся в Башкирии
31 октября, 09:06
Штрафы в два раза подняли в Башкирии
29 октября, 07:36
Видео. Башкирские школьники «по-взрослому» ушли на каникулы
27 октября, 05:24
Видео. Подросток унижал учителя на камеру под Уфой
26 октября, 05:15
Особым уфимцам раздали противогазы
25 октября, 18:00
Следователи узнали о зверстве в уфимской школе
24 октября, 14:30
Вековая школа в Уфе получила VIP-статус
23 октября, 16:18
Суд оценил нюдсы студентки в шесть лет колонии
23 октября, 10:43
Срочно. В Уфе эвакуировали школу
21 октября, 12:05
Угроза нападения на школу в Уфе — подробности инцидента
21 октября, 07:44
Видео. Жертва буллинга угрожает стрельбой в уфимской школе
21 октября, 05:50
Башкирскую школу строят сразу по всем фронтам
18 октября, 06:02
В Уфе нет денег на школу
16 октября, 10:59
Видео. Драка в школьной столовой Башкирии — стали известны подробности инцидента
15 октября, 10:08
Видео. Девочку избили в школьной столовой
15 октября, 07:53
«Училкой-тираном» из Уфы займутся следователи
14 октября, 17:06
Из-за взрыва в Уфе открыли ПВР
13 октября, 08:25
В школе без крыши учатся уфимские дети
10 октября, 04:07
Директор вымогал премии на штраф
7 октября, 13:41

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика