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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

В Башкирии школьникам запретят пользоваться смартфонами на уроках

Депутаты Башкирии примут закон о запрете телефонов на уроках

14 марта 2024, 13:42
Фото: FreePik

В Башкирии школьникам запретят пользоваться смартфонами на уроках

Тем не менее в инициативе предусмотрели несколько исключений.

В Башкирии внесут поправки о запрете использования телефонов в школах. Об этом РБК Уфа сообщает со ссылкой на парламент региона. Согласно законопроекту, руководство образовательных учреждений сможет прописывать ограничения на использование мобильных устройств во время уроков.

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Как считает председатель профильного комитета парламента республики Айбулат Хажин, за инициативу выступают «львиная доля родителей» и «почти 100%» учителей.

Между все же приносить телефоны в саму школу запрещать не собираются, однако в классе их будут сдавать учителя или убирать в сумку. Доставать мобильные устройства можно будет лишь в экстренных случаях, а также по состоянию здоровья для детей, страдающих диабетом, эпилепсией и другими недугами.

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#Политика#Общество#Уфа#Башкортостан#Образование#Новости Башкирии
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