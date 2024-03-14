Депутаты Башкирии примут закон о запрете телефонов на уроках

Между все же приносить телефоны в саму школу запрещать не собираются, однако в классе их будут сдавать учителя или убирать в сумку. Доставать мобильные устройства можно будет лишь в экстренных случаях, а также по состоянию здоровья для детей, страдающих диабетом, эпилепсией и другими недугами.