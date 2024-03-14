Депутаты Башкирии примут закон о запрете телефонов на уроках

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В Башкирии внесут поправки о запрете использования телефонов в школах. Об этом РБК Уфа сообщает со ссылкой на парламент региона. Согласно законопроекту, руководство образовательных учреждений сможет прописывать ограничения на использование мобильных устройств во время уроков.
Как считает председатель профильного комитета парламента республики Айбулат Хажин, за инициативу выступают «львиная доля родителей» и «почти 100%» учителей.
Между все же приносить телефоны в саму школу запрещать не собираются, однако в классе их будут сдавать учителя или убирать в сумку. Доставать мобильные устройства можно будет лишь в экстренных случаях, а также по состоянию здоровья для детей, страдающих диабетом, эпилепсией и другими недугами.