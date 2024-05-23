Заложники нечистот, школьники Уфы страдают от канализационного кошмара

Учащиеся входят в школу по разбитым ступенькам, а их приветствуют трещины в фундаменте. Потолки покрыты мерзкой плесенью, а деревянные окна упрямо отказываются открываться или закрываться. Зимой в классах царит ледяной холод, сковывающий мысли, а весной — духота, от которой становится нечем дышать. Туалеты, далекие от представлений о чистоте и комфорте, ставят под вопрос само понятие школьной гигиены.