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Заложники нечистот, школьники Уфы страдают от канализационного кошмара

Заложники нечистот, школьники Уфы страдают от канализационного кошмара

23 мая 2024, 07:26
Фото: vk.ru/Народный фронт РБ
Представьте себе школу, где вместо запаха знаний витает едкий канализационный смрад, а вместо светлых классов — мрачные помещения с плесенью на потолке и отваливающейся штукатуркой, именно в таких условиях вынуждены учиться дети в уфимской школе №34.

Общественники из регионального штаба ОНФ рассказали о школе №34, построенной в 2000 году, которая за 23 года своего существования ни разу не видела капитального ремонта. За это время здание пришло в плачевное состояние.

Учащиеся входят в школу по разбитым ступенькам, а их приветствуют трещины в фундаменте. Потолки покрыты мерзкой плесенью, а деревянные окна упрямо отказываются открываться или закрываться. Зимой в классах царит ледяной холод, сковывающий мысли, а весной — духота, от которой становится нечем дышать. Туалеты, далекие от представлений о чистоте и комфорте, ставят под вопрос само понятие школьной гигиены.

— Когда только новая школа открылась, здесь сразу сделали неправильную канализацию, поэтому постоянно стоит невозможная вонь, — комментирует председатель уличного комитета мкр. Кооперативная поляна.
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Педагоги и родители прилагают все усилия, чтобы поддерживать школу в пригодном для обучения состоянии. Но их усилий явно недостаточно. Администрация Кировского района, в котором расположена школа, не может выделить средства на капремонт из районного бюджета.

В отчаянии жители обратились с просьбой о помощи на прямую линию с Президентом РФ. Народный фронт поддержал их обращение и призвал Министерство образования включить школу №34 в программу капитального ремонта.

Сейчас судьба школы находится в руках чиновников. Надеемся, что эта история станет сигналом для ответственных лиц о необходимости обеспечить достойные условия для обучения и развития детей.

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