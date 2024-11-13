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Школьники

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Ноябрь
Капитальный ремонт или аквапарк? Дети оказались под водой в уфимской школе
13 ноября, 13:51
Уфимцы осаждают чиновников требованиями бесплатного проезда
13 ноября, 12:15
Автобус с детьми съехал в кювет в Башкирии
11 ноября, 13:24
График зимних каникул установили в Башкирии
6 ноября, 05:08
Антирейтинг школьного питания составили в Башкирии
4 ноября, 05:10
Октябрь
Штрафы в два раза подняли в Башкирии
29 октября, 07:36
Видео. Башкирские школьники «по-взрослому» ушли на каникулы
27 октября, 05:24
На повестке у Хабирова: курорты, студентки и скандальный мост
27 октября, 04:01
Видео. Жертва буллинга угрожает стрельбой в уфимской школе
21 октября, 05:50
Школьник на велосипеде попал под колёса «Гранты» в Уфе
19 октября, 05:58
За уфимский транспорт взялось московское следствие
18 октября, 04:41
Дети из-за эротической переписки подрались в Башкирии
17 октября, 17:03
Уфа избавилась от пробок
17 октября, 10:44
Уфимские школьники внезапно уйдут на дистант
16 октября, 14:46
Сроки школьных каникул назвали в Уфе
15 октября, 18:55
Музей «как в Москве» откроют в Уфе
12 октября, 14:18
Про 2074 год задумались в Уфе
9 октября, 08:19
Хабиров раздал премии по ₽690000
8 октября, 17:38
Сентябрь
Школьники избили старика в Башкирии
29 сентября, 12:25
Теневые вейпы наводнили школы Уфы
28 сентября, 04:36

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