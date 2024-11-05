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Закон

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Ноябрь
В Башкирии приструнят риэлторов
5 ноября, 09:33
Октябрь
Шаурму ликвидируют в Уфе
29 октября, 13:06
Сентябрь
Чьи головы полетят за срубленную аллею СВО в Уфе
29 сентября, 11:16
Мигранты не нужны Башкирии
20 сентября, 06:08
Многоэтажку украли в Башкирии
17 сентября, 04:21
Робин Гуд пойдет под суд в Салавате
16 сентября, 07:57
Молодой папаша устроил наркопритон дома в Башкирии
12 сентября, 11:43
Банда автоподставщиков вычислена в Башкирии
11 сентября, 10:26
Рейс Москва — Уфа оказался в огне из-за странного пассажира
10 сентября, 19:03
Преступные овощи выгоняют из Уфы
5 сентября, 13:40
Июль
Банк заблокировал мой перевод: что делать
24 июля, 17:09
Будущее электросамокатов: запрет или ограничения
17 июля, 11:35
В Уфе на пляжах составили 11 протоколов на купающихся
Смотреть можно — плавать нельзя: чиновники провели рейды в летних зонах отдыха и призвали нарушителей к ответу перед законом, сообщает администрация Ленинского района Уфы.
5 июля, 08:40
Смертельная зараза оставила Башкирию
1 июля, 12:28
Июнь
Изменения в законе: что ждет уфимцев с 1 июля 2024 года
27 июня, 15:29
Скандальным чиновницам продлили арест в Башкирии
Верховный суд Башкортостана рассмотрел жалобы адвокатов Яны Гайдук и Инны Иксановой, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
24 июня, 15:50
Депортация мигрантов: все по закону или полный беспредел и взятки
21 июня, 07:28
Бизнесмен из Уфы лишится торговых площадей
15 июня, 06:11
Законопроект о запрете хиджабов в России
6 июня, 06:55
В Уфе будут регистрировать домашних животных?
4 июня, 19:33

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