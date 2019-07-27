Неделя в Башкирии: флешмоб кассиров, аресты застройщиков, проверка детских лагерей

При этом в СИЗО уже больше года находится тяжелобольной 36-летний подследственный Владимир Коробков. Он обвиняется в совершении экономического преступления. Он тяжело болен, в связи с этим его защита добивается пересмотра меры пресечения. Для этого, по закону, необходимо провести медицинское освидетельствование, но в СИЗО-1 ему отказывают.