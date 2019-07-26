Всех в расход: персонал офиса банка в Уфе, откуда украли 6,5 млн, будет уволен

Сегодня, 25 июля, стало известно, что все четыре сотрудника офиса «Первомайский» банка «Открытие», которые работали вместе с кассиром Лилией Азнабаевой, совершившей на днях кражу 6,5 млн рублей, на время следствия отстранены от работы с последующим увольнением. Среди них – управляющая офисом и три специалиста.

Как сообщил Медиакорсети представитель банка «Открытие» на анонимной основе, сейчас в офисе работают другие сотрудники, переведенные туда из других отделений банка.

Известно, что у одной из сотрудниц, попавших под увольнение, тяжело болен отец, который был недавно госпитализирован и готовится к операции. Женщина взяла отпуск незадолго до кражи, совершенной кассиром, специально для того, чтобы ухаживать за отцом. Она тяжело переживает происшедшее и проклинает Лилию Азнабаеву за ее поступок.

По информации Медиакорсети, увольнение сотрудников, которые находились в контакте с кассиром, укравшим деньги, является дополнительной мерой безопасности, которая общепринята в банковской сфере.

- При этом наличие больных родственников может быть смягчающим обстоятельством при вынесении вердикта в суде, однако это не освобождает от ответственности за подобные деяния, - сообщил источник Медиакорсети.

Напомним, Лилия Азнабаева вынесла из банка 6,5 млн рублей, она была изобличена практически сразу службой безопасности, информацию передали в полицию. Вчера суд поместил женщину под арест на два месяца. Близкие характеризуют Лилию как порядочного человека и теряются в догадках относительно мотивов ее поступка. Известно, что женщина жила с мамой, пробовала себя в модельном бизнесе.

Ее историю многие связывают в резонансным похищением 25 млн рублей из салаватского отделения «Россельхозбанка», которое совершила Луиза Хайруллина. Предположительно бывшие коллеги также отстранены от работы на время следствия и могут быть позднее уволены.

Муж Луизы сначала заявил, что проиграл все похищенные деньги на спортивных тотализаторах, а потом отрекся от своих словом. Мужчина находится под домашним арестом, а Луиза – в одиночной камере СИЗО. Их дочек социальные службы направили в санаторий.