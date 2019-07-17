Главного фигуранта дела о грандиозном обмане дольщиков в Уфе освободили по болезни

Сегодня, 17 июля, стало известно, что Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Калининского районного суда Уфы об освобождении от отбывания наказания по болезни одного из главных фигурантов громкого уголовного дела о мошенничестве в сфере строительства жилья – 63-летнего Наиля Зарипова.

Напомним, ранее Советский районный суд приговорил Наиля Зарипова к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении за мошенничество в сфере предпринимательства в особо крупном размере.

Как следует из материалов дела, Наиль Зарипов является главным фигурантом уголовного дела о мошенничестве под видом строительства жилья в жилом комплексе «Солнечный» в составе микрорайона «Бакалинский» в Уфе. Помимо хищения средств, собранных с дольщиков за квартиры, предусмотренные в плане строительства, следствие и суд выяснили, что Зарипов с сообщниками умудрился также продавать людям одни и те же квартиры по два раза и даже реализовывать квартиры на так называемых «воздушных» (то есть незапланированных) этажах. Таким образом с 2006 по 2015 годы было похищено около 360 млн рублей, потерпевшими по данному делу считаются 260 физических лиц и одна коммерческая фирма.

Теперь же, как сообщил Медиакорсети осведомленный источник, Наиль Зарипов обратился в суд с просьбой освободить его от отбывания наказания по состоянию здоровья, уточнив, что у него возникли проблемы с системой кровообращения. И Калининский районный суд Уфы пошел на встречу осужденному мошеннику.

Прокуратура республики возмутилась таким решением, посчитала его незаконным и обжаловала в суде в апелляционном порядке, однако Верховный суд РБ признал решение суда законным.

По данным редакции, прокуратура республики готовится все равно обжаловать решения суда в кассационном порядке.

Примечательно, что предпосылки такого исхода дела появились давно. Еще год назад появилась информация, что Наиль Зарипов и его подельники вместо колонии-поселения свободно разгуливают по городу, посещают рестораны и даже были замечены в самолете по пути в Москву.