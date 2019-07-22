Судить обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе будут в закрытом режиме

Сегодня, 22 июля, в Кировском районном суде Уфы начались предварительные слушания по резонансному делу об изнасиловании дознавательницы, которое произошло в конце октября 2018 года и с тех пор «прославило» Башкирию как «регион полицейского беспредела».

Как сообщил Интерфакс со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Рустама Ибрагимова, предварительные слушания прошли в закрытом режиме. Скорее всего, в таком же режиме пройдут и основные заседания.

Сегодня обвиняемым продлили до 2 января 2020 года срок домашнего ареста, под который они помещены с апреля текущего года. Была также назначена дата начала рассмотрения дела по существу - 29 июля.

Известно, что к судье поступило ходатайство о допуске к участию в процессе общественного защитника, однако был получен отказ в связи с тем, что против этого прошения выступил прокурор.

Напомним, три бывших полицейских чиновника были задержаны 31 октября прошлого года по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы, которая оказалась дочерью от первого брака высокопоставленного сотрудника аппарата Росгвардии в Башкирии. Все участники данного события, включая пострадавшую, ее подругу и трех обвиняемых, были уволены в связи с распитием спиртного на рабочем месте. В числе обвиняемых – экс-начальник отдела полиции по Уфимскому району Эдуард Матвеев, бывший начальник Отдела МВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и прежний начальник миграционного отдела по Уфимского районного отдела полиции Павел Яромчук.