Кальян и консумация: откуда берутся убытки регоператора в Башкирии

Говоря о реформах в стране, в первую очередь вспоминается Александр II — царь-реформатор, освободивший крестьян от многовековой феодальной зависимости и модернизировавший страну. Быть может, наши потомки, изучая реформы, будут ставить в один ряд разделение территории СССР на административные районы (в 1957 году), Косыгинскую реформу (в 1965 г.), перестройку и последнюю реформу — мусорную, начатую в начале 2019 года, когда пустую бутылку из-под шампанского после новогодней ночи нужно было выбрасывать в подписанный контейнер для стекла, а мюзле — в контейнер для металла.

Были ли готовы к реформе муниципалитеты, завершились ли споры по тарифам и как живут «мусорные» бизнесмены? Что изменилось с январского пресс-похода для журналистов, когда нам рассказывали о перспективе этого государственного решения, которое так или иначе влияет на рейтинги глав регионов?

Во время марафона «Уфалогия: Чистый город» нашей редакцией было опубликовано более 60 материалов на эту тему, но вопросы остались. Их мы решили задать инвестору и соучредителю компании РО ООО «Эко-Сити» Айрату Максадову.

Айрат Кувашбекович, в конце прошлого года региональные операторы утвердили тарифы для каждой из четырех в республике зон. Тарифы вашей — третьей — зоны отличаются от тарифа других региональных операторов?

Да, наша зона — это довольно значительная территория южнее Толбазов и всё, что восточнее Давлеканово. То есть от Толбазов до Сибая, не включая Давлеканово, и от Давлеканово до Учалов. Что касается тарифов, они различны для каждой зоны. Это связано с тем, что до нового года в сельских поселениях тариф был выше городского. При том у них отходов меньше, товары народного потребления дороже, затраты на транспорт выше. Поэтому правительство приняло решение усреднить тарифы и не «обижать» сельских жителей. На данном этапе стоит более весомая задача — обеспечить контейнерами и подписать договоры на вывоз мусора с любого населенного пункта.

Стоит задача? Разве на момент запуска мусорной реформы к исполнению 89-го федерального закона не были готовы? Что же вы тогда народ, как липку-то?

В территориальной схеме обозначаются объекты размещения: то есть действующие полигоны, объекты сортировки, куда нужно возить на сортировку отходы. Инфраструктуры на нашей юго-восточной зоне, то есть там, где Сибай, Баймак — ее вообще нет! Там нет ни полигонов, ни сортировок.

В территориальной схеме было указано, что эти отходы будут размещаться частично в Белорецке, частично в Салавате. Представляете — везти отходы из Сибая в Салават? И в принципе, исходя из этих расчетов, формировался тариф.

Это в теории, а по факту?

По факту, например, тариф регионального оператора третьей зоны составлял 95 рублей с человека. На совещаниях в правительстве была озвучена цифра в 70 и 35 рублей — это было установлено врио Главы, но при этом дали послабление.

Послабление кому? Населению или бизнесменам?

На уровне федерального правительства был выпущен нормативный документ, который позволял размещать отходы до 2023 года на тех свалках, которые были сформированы ранее в муниципальных районах. А в течение этих четырех лет необходимо создать инфраструктуру. Позже этого права уже не будет.

Следовательно, мы сейчас платим за то, что многие регоператоры привычно везут несортированный мусор в соседний лес, который за 4 года превратится в огромную пригородную помойку, а затем «мусорные» бизнесмены просто умоют руки? Так в чем же заключается реформа?

Муниципалитеты должны привлекать инвесторов для строительства полигонов. На это нужно время, даже на строительные, археологические, исторические изыскания нужно от двух лет. Время идет, а инвестиционной программы все нет.

Когда полигоны будут созданы, будет ясно, каковы расходы на сортировку и последующие захоронения остатков. Тогда будут четкие тарифы, я уверен они будут ниже, потому что в России более 200 заводов в ожидании отсортированных отходов: где-то ждут бумагу, где-то битое стекло, проволоку, пленку и так далее.

Это дополнительные рабочие места, это продукция после переработки, это наконец решение экологической проблемы: захоронению подлежит при таком подходе не более 15% всех собранных отходов.

Сказочный бизнес, тем более что деньги не пахнут. Почему нет инвесторов?

Они есть, но нет инициатив, нет финансовой модели. Хорошо бы совместно с главами администраций проблемных городов пригласить бизнесменов и сказать: «Господа, в Сибае нет полигонов, их нет вообще в вашей зоне. Даже сортировки нет!» и на пальцах разложить им «светлое» экологическое будущее, хотя люди сейчас продвинутые и сами должны понимать, к чему все это идет.

Я считаю, что нужно развивать межмуниципальную стратегию развития инфраструктуры. Давайте для Сибая и Баймака мы в каком-то месте поставим полигон, определим под него место и предложим желающим бизнесменам участвовать в строительстве сортировочного завода.

Почему же нет инициативы? Нет местных предпринимателей, желающих стать «мусорными королями»?

Потому что все сидят и ждут субсидий, дали послабление, что привело в какой-то мере к упущенной выгоде регоператора (везти-то отходы практически некуда), теперь начали просить либо повышения тарифа, либо государственных субсидий, потому что якобы несут убытки.

Побойтесь Бога, вы же «ежеведерно» получаете наши деньги!

Региональные операторы считают иначе. И несмотря на то, что выручка из-за послаблений снизилась на определенных участках на 20%, а расходы на соответствующих участках практически отсутствуют, они требуют к себе государственного внимания. И заметьте, задача регоператора лишь в том, чтобы вывезти мусор. Ставить контейнеры — не его прерогатива. Где-то пришли к решению «мешочного» сбора, но представьте залежи мусорных мешков во дворе, потому что мусоровоз забирает раз в неделю, а то и два раза в месяц.

А платим-то мы стабильно. Вот где золотая жила-то…

Для меня она не «золотая», я для создания этого бизнеса заложил все свое имущество и пока не видел никаких доходов. Несмотря на то, что мой опыт в этом бизнесе почти 30 лет. Для меня финансовое положение компании, в которую я как инвестор и учредитель вложился, не безразлично.

В вашем голосе звучит какая-то тревога, или мне послышалось?

Да меня всерьез беспокоит то, что происходит в нашей компании, которой руководит Семен Геннадьевич Земсков. Я как соучредитель не могу даже получить с него нормального ответа на свои запросы. Но сейчас цифровой век, практически любые документы можно получить другим способом, например, через налоговую.

У меня на руках документы, которые подтверждают, что им созданы аффилированные компании, с которыми заключены контракты с превышением тарифов в шесть и более раз, естественно без проведения публичных торгов.

В то время, как другие транспортные компании, занимающиеся вывозом отходов вынуждены, либо уезжать в другие регионы или зоны, либо соглашаться на договор с тарифами компаний Земскова — 100 руб/кубометр.

Согласно договору с компанией ООО «Эко-Сити-Юг», директором которой номинально стал водитель Семена Земскова — Николай Борков, заключен контракт на 1,5 миллиарда рублей, словно мусор вывозится на вертолетах!

Если взять выручку всех операторов и всех транспортировщиков, то доля Боркова (водителя С. Земскова) составляет 50 процентов.

Со счетов компании активно выводятся средства либо тратятся не по назначению. При этом по итогам 2018 года в балансе отражен убыток 12 млн.рублей.

Да ладно, во все времена выдавали молоко за вредность. Что они там коньяк в офис покупают?

Не только. Через vip туристическое агентство «Доплайн» приобретены путевки на сумму свыше 3,5 миллионов рублей, кроме личного автотранспорта — в компании нет машин, но на мойку потрачено около 150 тысяч руб.

Дорогостоящие подарки, фейерверки, участие в Питерском форуме, где даже чеки на консумацию и кальяны проведены через бухгалтерию.

У меня есть подтверждающие это чеки, по которым легко определить держателя банковской карты, время и место расчета по ней.

Насколько мне известно, Земсковым приобретена недвижимость в Черногории, и сейчас он активно пытается вытащить из-под залога свою уфимскую недвижимость, которая у всех трех соучредителей находится в залоге под банковскую гарантию.

Вам не кажется, что вы слишком долго тяните дверь с двух сторон: с вашей стороны деревянный засов, с его — лимбовый замок? Вас помимо него два соучредителя. Вы оба чего ждете? Приглашения в Черногорию? Почему не обращаетесь в Прокуратуру республики?

Я хочу добиться цивилизованного решения. И второй соучредитель, и я в настоящее время нанимаем аудиторов, каждый свою независимую компанию. Мы полагаем, что Земсков обязан возместить все нецелевые расходы. Потому что, по закону, если выясняется, что компания, которая определена регоператором не справляется, то она передается другому регоператору — со всеми долгами.

Отсюда следует, что другой регоператор для возмещения всех расходов будет вынужден поднимать тарифы. А этого не позволит врио Главы.

И еще я надеюсь, что Радий Хабиров обратит, наконец, внимание Министерства природы республики на происходящее вокруг этой ситуации.

Мусорная реформа — это не только наша с вами история борьбы с отходами. Это наша общая ответственность перед последующими поколениями: то как мы обращаемся с отходами является показателем нашей цивилизованности. Давайте начнем с себя!

Получить оперативный комментарий у соучредителя компании Семена Земскова не удалось, телефон был недоступен. Мы готовы предоставить ему возможность выразить свое мнение в публикации на нашем сайте.