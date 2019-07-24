Не «Алгой» единой: В Башкирии запустили мобильное приложение к врачу
24 июля, 10:10ТехнологииНадежда ВалитоваФото: pixabay.com
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Об этом сообщили в пресс-службе минздрава республики.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
Как уточнили в ведомстве, мобильное приложение «К-Врачу» запустили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Его можно скачать без регистрации, достаточно лишь логина и пароля учетной записи госуслуг. Благодаря сервису можно записаться на прием к врачу, проконсультироваться об оказании медицинской помощи.
В личном кабинете можно будет узнать расписание врачей, информацию о медорганизациях города, полисе, участковом враче, посмотреть медицинскую карту.
Мобильное приложение доступно для скачивания в iTunes и Google Play.
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