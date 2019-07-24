Не «Алгой» единой: В Башкирии запустили мобильное приложение к врачу

Как уточнили в ведомстве, мобильное приложение «К-Врачу» запустили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Его можно скачать без регистрации, достаточно лишь логина и пароля учетной записи госуслуг. Благодаря сервису можно записаться на прием к врачу, проконсультироваться об оказании медицинской помощи.