Похудел с 52 до 44 размера: в Уфе заключенному СИЗО отказывали в медосвидетельствании

Больше года в уфимском СИЗО-1 на улице Достоевского в Уфе содержится 36-летний Владимир Коробков. Он обвиняется в совершении экономического преступления. Однако речь в этом материале пойдет не об этом, а о том, как нарушаются его права в следственном изоляторе. Владимир тяжело болен, в связи с этим его защита добивается пересмотра меры пресечения. Для этого, по закону, необходимо провести медицинское освидетельствование, но в СИЗО-1 ему отказывают.

Редкая неизлечимая болезнь

Идиопатический фиброзирующий альвеолит медленного течения. Так называется болезнь Владимира Коробкова. Она классифицируется как тяжелая и редкая – приходится на 7-10 человек из ста тысяч. Заболевание приводит к диффузному поражению легочного интерстиция. В дальнейшем у человека развивается пневмосклероз и дыхательная недостаточность, гипертензия малого круга кровообращения и легочного сердца. Проще говоря, в легких Владимира скапливается жидкость и он постоянно отхаркивается и кашляет.

Болезнь диагностировали еще в 2011 году. Коробков проходил лечение в уфимской клинической больнице №21, где врачи сообщили, что он неизлечим, прописали препараты и рекомендовали правильно питаться и больше проводить время на свежем воздухе.

В начале мая 2018 года Владимира Коробкова обвинили в мошенничестве. 31 мая суд выбрал меру пресечения – заключение его под стражу.

В августе 2018 года удалось добиться проведения медицинского освидетельствования. Результаты врачебной комиссии показали, что у Коробкова действительно имеется хроническое заболевание дыхательных путей первой степени. Тем не менее, суд оставил решение о мере пресечения в силе, так как для домашнего ареста требуется как минимум 3 степень болезни.

В течение года состояние Владимира Коробкова ухудшилось. Его мама, Ирина Борисовна, в слезах рассказывает, что ее сын похудел с 52 размера одежды до 44-го.

- Кашель стал кровянистым, сильно похудел. Ему недостаточно препаратов, которые мы передаем, еще нужно соблюдать режим питания и побольше проводить время на свежем воздухе. Если так пойдет, я сына потеряю, - плачет она.

Увидев, что ухудшение здоровья подследственного налицо, защита повторно начала добиваться проведения медицинского освидетельствования, уже весной 2019 года. Для этого Коробков и Адиатуллин неоднократно письменно обращались к начальнику СИЗО. Когда этот способ не привел к результату, они обратились с ходатайством к следователю - одобрил.

Однако и в таких обстоятельствах начальник СИЗО-1 отказал в проведении повторного медицинского освидетельствования.

Отказ в медицинском освидетельствовании Фото: Mkset.ru

- Медицинское освидетельствование подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления регулируется постановлением правительства Российской Федерации от 14 января 2011 года. В нем прописаны правила проведения этой процедуры и перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. Согласно этому постановлению, для медицинского обследования достаточна инициатива заключенного под стражу либо следователя. У нас были выполнены оба условия, - рассказывает адвокат Рамзиль Адиатуллин.

При этом, на запрос адвоката в ФКУ СИЗО-1 ответили, что для стационарного лечения этого заболевания в медицинской части учреждения условия не имеются.

При этом, в СИЗО не имеются условия для лечения болезни Коробкова Фото: Mkset.ru

Мать Владимира уже начала строить догадки: может быть его не отпускают, потому что он не признает свою вину?

Этот случай заинтересовал депутата Госсобрания-Курултая РБ Дмитрия Чувилина.

- Ситуация действительно абсурдная. Человек болен и имеются документы, подтверждающие это. И то, что он долгое время находился без присмотра, может привести к летальному исходу. Надо решать вопрос по изменению меры пресечения, ведь необязательно выбирать исключительнейшую меру. Есть много других способов ограничения свободы – домашний арест, подписка о невыезде. Мы направили депутатский запрос в компетентные органы, думаю, что вопрос решится, - прокомментировал он.

Оперативный ответ на запрос Медиакорсети от УФСИН республики не удалось получить. Председатель Общественной наблюдательной комиссии РБ Олег Галин сообщил, что по просьбе редакции обращался к руководству ФКУ СИЗО-1.

- У начальника СИЗО нет причин для отказа, таким образом, он сделает хуже только для себя. Мне объяснили, почему было отказано в медицинском освидетельствовании - защита подозреваемого не приложила необходимых документов, - сообщил он.

Ирина Борисовна - мать Владимира Коробкова. Фото: Mkset.ru

Отметим, что в письменном отказе начальника СИЗО-1 причина не была указана.

Отпустили мошенника, обманувшего 260 человек

Эта история происходит в свете истории другого заключенного, на этот раз не просто подозреваемого, а преступника, который был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. Вина Наиля Зарипова, обвиненного в мошенничестве в особо крупном размере, была доказана судом.

17 июля стало известно, Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Калининского районного суда Уфы об освобождении от отбывания наказания Наиля Зарипова по болезни.

Напомним, 63-летний Наиль Зарипов является главным фигурантом уголовного дела о мошенничестве под видом строительства в жилом комплексе «Солнечный» в составе микрорайона «Бакалинский» в Уфе. Помимо хищения средств, собранных с дольщиков за квартиры, предусмотренные в плане строительства, следствие и суд выяснили, что Зарипов с сообщниками умудрился также продавать людям одни и те же квартиры по два раза и даже реализовывать квартиры на так называемых «воздушных» (то есть незапланированных) этажах. Таким образом с 2006 по 2015 годы было похищено около 360 млн рублей, потерпевшими по данному делу считаются 260 физических лиц и одна коммерческая фирма.

Адвокат Наиля Зарипова Аслям Халиков отказался от оперативного комментария, сославшись, на то что должен согласовать свои выступления в СМИ с клиентом. Однако со слов информированного источника Медиакорсети удалось выяснить, что осужденного мошенника выпустили из-за проблем с системой кровообращения. Редакция располагает данными, что прокуратура республики намерена обжаловать решение Верховного суда в кассационном порядке.

Тем временем, обманутые дольщики, среди которых есть люди преклонного возраста остались без жилья.

- Недавно мне позвонила одна бабушка, обманутая Зариповым. Говорит, сейчас из окна брошусь. Жить, говорит, негде, в квартире девять человек живем, а я на балконе. Я искренне не понимаю, как можно было освободить от наказания такого человека? Если он не может по состоянию здоровья жить в колонии, пусть его заставят бесплатно делать общественную работу, например, отправят мыть полы в тюремной больнице, - говорит одна из обманутых дольщиков.

В ходе подготовки материала к выпуску стало известно, что сегодня в Кировском районном суде была пересмотрена мера пресечения для Владимира Коробкова в его пользу - на домашний арест.