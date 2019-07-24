«Всё должно быть до цинизма по-честному»: ТОП-10 цитат Радия Хабирова

Встреча с журналистами длилась сегодня, 24 июля, почти два с половиной часа. Медиакорсеть приводит 10 самых ярких высказываний Радия Хабирова на этой встрече. Разумеется, это субъективный взгляд.

1. О дебатах

- Меня мои коллеги сильно уговаривают идти на дебаты. Но у меня нет опыта дебатов. Это особый жанр, много хитрых, даже эпатажных схем. Ты можешь быть самым умным, самым честным, но одновременно и самым несимпатичным.

2. Об открытости власти в Уфимском городском совете

- Комиссии городского Совета надо открыть.

3. О прямых выборах мэров и глав районов

- Вообще прямые выборы – это хорошо. Это способ выявить сильного. Но любые демократические институты должны быть адекватны текущей ситуации. Чтобы не было ситуации, как в 90-е годы, когда мэра невозможно было снять, он просто жил в Швейцарии.

Поэтому и принимались решения, чтобы и выборы были, и влияние главы региона. А то ведь как получалось? Мэр хотел и региональную власть не слушать, и деньгами распоряжаться.

Здесь всё должно быть до цинизма по-честному и экономически выверенным.

4. О рабочих поездках

- У меня есть два маршрута: один официальный, где разные события происходят по программе, и второй – тот, который контрольное управление готовит, – туда, где плохо.

5. О постоянном сравнении с Татарстаном

- Конкуренция с сильным регионом-партнером – это наше конкурентное преимущество. Если мы постоянно смотрим, что там происходит, берем их лучшие практики, это дает нам движение вперед.

Фото: glavarb.ru

6. Об официальном статусе Муртазы Рахимова

- У него и так высокий статус. Выше всех других, что мы можем ему предложить.

7. О главах городов и районов

- Для меня главы – партнеры. Это и хорошо, с одной стороны, и беда для меня – с другой. Если раньше народ верил в «хорошего царя», то теперь будут думать, что я «плохой царь».

Мы уже поменяли 27 глав администраций, и этот процесс будет идти естественным путем.

Самое важное – научить глав. Чтобы они понимали, что они часть большой команды.

Фото: glavarb.ru

8. Об элите Башкирии

- Управленческая элита республики была какая-то забитая, такое первое ощущение. Башкирская элита – рабочая. Но не понимает себе цену, что живет в республике с огромным потенциалом, в том числе в социально-политической стабильности. И это быстро переделать невозможно.

9. Об отношениях бизнеса и власти

- Наш потенциал роста – это малый и средний бизнес. Это бюджет для местного самоуправления, рабочие места и главное – возможность, чтобы люди богатели.

Государство должно стать бизнесу партнером, старшим братом, мамой или папой, хоть как назовите. А интерфейс государства в части надзорных функций должен стать более дружелюбным.

Поэтому и завели инвестчасы, и должность заместителя главы администрации по предпринимательству.

Но это тоже цивилизационный процесс. Пока нет более толерантного отношения власти к бизнесу, это еще не удалось переломить.

Фото: glavarb.ru

10. О футболе