Лагерь нужно сохранить: Общественники рассказали о ситуации в «Алых парусах» под Уфой

Члены партии «Единая Россия» заявили, что взяли на контроль ситуацию, сложившуюся вокруг лагеря «Алые паруса», который расположен в 15 километрах от Уфы, сообщает «Башинформ».

Лагерь, принадлежащий предприятию «Гидравлика», как ранее подробно писала Медиакорсеть, собираются продать, и дальнейшая его судьба неизвестна: договор аутсорсинга не продлен. Значит, этот сезон будет последним.

Врио руководителя регионального исполкома партии Рустем Ахмадинуров встретился с руководством завода и лагеря.

- Действительно, это очень популярный лагерь, всеми силами мы его должны сохранить, — прокомментировал Рустем Ахмадинуров. — За 60-летнюю историю лагеря здесь отдохнули свыше 50 тысяч детей со всей республики. С тех времен особых изменений здесь нет: видно, что предприятие не вкладывало сюда большие средства.

— А ведь здесь можно было создать шикарный образовательный и досуговый детский центр по типу «Сириуса», — поделилась мнением председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина. — Методики и программы, которые используются в «Алых парусах», — лучшие в России. Это нужно использовать во благо подрастающего поколения республики.

Пока будущее лагеря остается неизвестным. Рустем Ахмадинуров подчеркнул, что ситуация будет под партийным контролем. В случае необходимости, вопрос будет поставлен перед руководством республики.

Напомним, в социальных сетях появился хештег #сохранимлагерьАлыепарусаУфаДетям. Сейчас отчуждение акций АО «УАП «Гидравлика» третьим лицам в стратегических планах развития не стоит, однако из-за отсутствием в бюджете Общества источников финансирования и для минимизации затрат на содержание имущественного комплекса, проводится обсуждение о признании детского лагеря непрофильным активом Общества.