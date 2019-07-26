В Уфе застройщика «Миловского парка» обвинили в хищении двух миллиардов рублей

Руководителю ООО «КилСтройИнвест» предъявлено окончательное обвинение в хищении денежных средств дольщиков в размере более двух миллиардов рублей. С официальным заявлением выступили в следственном комитете Башкирии.

Вменяемые статьи - «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», «Причинение имущественного ущерба путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб» и «Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Напомним, 14 мая уже был задержан фактический руководитель ООО «КилСтройИнвест» Дмитрий Комлев, а 3 июня еще один руководитель ООО «КилСтройИнвест», Павел Рыцев.

С 2013 по 2017 годы руководство ООО «КилСтройИнвест» получало деньги по договорам долевого участия на строительство Жилого комплекса «Миловский парк», расположенного на территории сельского поселения Миловский сельсовет Уфимского района. Более полутора тысяч граждан вложили свои денежные средства в долевое строительство, однако, обязательства по строительству и предоставлению жилья по большей части договоров исполнены не были, более двух миллиардов рублей похитило руководство компании.

Также в качестве обвиняемого по данному уголовному делу привлечен исполнительный директор ООО «КилСтройИнвест», судом по ходатайству следователя обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на завершение расследования.

Дольщики «Миловского парка» сегодня, 26 июля, вновь вышли на одиночные пикеты в нескольких местах города.

Фото: vk.com

Фото: vk.com