Дорогая школа: собрать ребенка к 1 сентября в Башкирии уже не по карману?

В прошлом году СМИ растиражировали данные оператора фискальных данных Сбербанка «Платформа ОФД», из которых следовало, что средний чек на товары к новому учебному году вырос в июле на 23% по сравнению с тем же периодом 2017 года. При этом полная экипировка для первоклассника тогда оценивалась в 21,3 тыс. руб.

Причины скачкообразного роста цен уже не так интересны, поскольку это знание никак не помогает рядовым жителям с этим справиться. «Медиакорсеть» решила проверить, сколько стоит подготовка к школе в Башкирии в этом году и как эти затраты соотносятся с зарплатами в регионе.

Сумка с деньгами

Какова же средняя стоимость портфеля первоклассника? Возьмем данные Росстата за июнь текущего года по Уфе.

Большая часть затрат приходится на школьную форму: для мальчиков — рубашка (2×856 руб.), пиджак (1950 руб.), брюки (1500 руб.), для девочек — блузка (2×1267 руб.), юбка (1326 руб.), платье-костюм/сарафан (1779 руб.) и колготки (217 руб.). При этом стоит учитывать, что этот минимальный набор очень «минимальный»: ребенку, очевидно, понадобится сменная одежда — то есть больше пары рубашек/блузок на неделю, а также теплое дополнение на межсезонье без отопления и зиму — например, джемпер (1228 руб.).

Фото: Медиахолдинг 1Mi

— Если ребенок аккуратный и бережно относиться к одежде, то три блузки или рубашки на неделю надо, — комментируют родители школьников. — Если не очень аккуратный, то четыре. В принципе, если резко не подрастет, то на год их хватит. Колготки — три пары. Юбка или брюки — две пары. Можно, конечно сэкономить и ограничиться одой юбкой/брюками, но тогда надо быть готовым после Нового года покупать новые — просто износятся.

Кроме того, в чек должен войти спортивный костюм (2049 руб.), футболка (386 руб.), кроссовки (1660 руб.) и рюкзак (2178 руб.). Итого на форму потребуется хотя бы 13 тыс. руб. И это при условии, что с этой одеждой (почти в единственном экземпляре, а значит по-хорошему надо бы большую часть списка умножить на два, если не на три) ничего не произойдет за учебный год. И это еще здесь опущена парадная форма, состав которой хоть и варьируется, но в том или ином виде должна быть, даже если это просто белая рубашка/блузка.

Но и это еще не все. Около 2,5 тыс. руб. придется потратить на канцелярские принадлежности — тетради, пенал и т. д. Также нужна сменная обувь (1880 руб.), письменный стол для выполнения домашних заданий (3283 руб.), настольная лампа (556 руб.). Здесь сумма переваливает за границу прошлогодней стоимости подготовки к школе — 21 тыс. руб., т. е. в этом году ценник, очевидно, больше. Стоит отметить, что не поддается подсчету (в большей степени зависит от удачного попадания в школу) количество учебных пособий и книг, которые могут понадобиться в процессе обучения, необходимость наличия работающего домашнего компьютера, а также взносы на всевозможные школьные нужды.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Согласно опросам ВЦИОМ, каждый третий родитель готов скидываться на подарки учителям и оплачивать дополнительные занятия по основным предметам (в 2010 году доплачивать за дополнительные занятия были готовы лишь 16% респондентов).

При этом, как следует из данных Башстата, средняя номинальная зарплата в Башкирии составила в мае текущего года 37403 руб. (средняя начисленная — 34731 руб.). Т.е. школьные сборы для одного ребенка составляют не менее, чем две трети средней месячной зарплаты в регионе.

Добавим, что согласно данным «Новых известий», почти 20% россиян получает в месяц 23,5 тыс. рублей. Это более, чем в два раза меньше той суммы, которую называют средней по странев два с лишним раза меньше, чем та, которую называют средней по стране (47,6 тыс. руб.). Ну и не будем забывать про НДФЛ. В этом контексте квест «собери ребенка в школу» выглядит все сложнее, а любая, даже самая оптимистичная статистика блекнет при столкновении с реальностью.

Где искать помощь

Примерно с начала нулевых в России проходят акции, благодаря которым первоклассники из многодетных семей бесплатно получают портфели с наборами школьно-письменных принадлежностей. Некоторые организации получают гранты, которые позволяют помочь, в том числе и детям в регионах. Впрочем, разовые гранты — не самый удачный вариант для системного подхода.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

— Ежегодно в республике проходит акция «Помоги собраться в школу», в которой участвуют 200-300 организаций, — отмечает вице-премьер РБ Ленара Иванова. — Удается собрать 5-7 млн руб., на которые закупают школьные принадлежности для 3-5 тыс. нуждающихся семей. Желающие могут также приносить канцтовары, отдавать школьную форму, из которой выросли свои дети.

Акция «Помоги собраться в школу» проводится с 2010 года. В рамках акции собирают гуманитарную помощь в виде канцелярских товаров, портфелей, школьной формы, учебников для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных многодетных и неполных семей, а также оставшимся без попечения родителей.

— Было многое сделано при реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, чтобы школьные товары отечественного производства стоили недорого и были доступны большинству родителей. А за счет того, что государство начало субсидировать фабрики, которые шьют школьную форму, её выбор увеличился, и качество значительно возросло, — подчеркнула первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Давайте посчитаем. Согласно данным Республиканского центра социальной поддержки населения, в 2015 году в рамках акции помощь получили 7,8 тыс. детей на сумму 7,1 млн руб., в 2016 году — 5,1 тыс. детей на сумму 7,5 млн руб., в 2017 году — 9 тыс. детей на сумму 10 млн руб., в 2018 году — 9,5 тыс. детей на сумму 9,4 млн руб. Таким образом за последние годы сумма поддержки в денежном эквиваленте составила около 1 тыс. руб. на школьника. Как видно из расчетов выше, это может окупить едва ли десятую часть из того, что необходимо. Акция проходит и в этом году — помощь традиционно собирают до 31 августа.

Также малоимущая семья имеет право на бесплатное питание в школе. Кроме того, на компенсацию за школьную форму раз в два года — около 2,9 тыс. руб. (деньги начисляются постфактум, обычно в декабре), затраты на обувь не компенсируются. Такая денежная помощь выдается только тем семьям, где среднедушевой доход на человека меньше, чем детский прожиточный минимум (9480 руб.). То есть форму бесплатно могут получить только те семьи, чей средний доход, как минимум, вдвое меньше суммы, необходимой для того, чтобы собрать ребенка в школу.