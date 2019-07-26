Заканчивается второй месяц лета: В Башкирии депутаты проверяют детские лагеря

Напомним, что Рабочая группа по контролю за соблюдением федерального и республиканского законодательства о безопасности детей и объектов образования в летний период была создана распоряжениям Председателя Государственного Собрания в июне после трагического случая в детском лагере «Чайка» в Бирском районе, где из-за падения металлического флагштока погиб 15-летний юноша.

— При проверке лагеря на территории Уфы выявлены потенциально опасные объекты, в частности, за одним из корпусов оказались свалены в кучу металлолом, арматура, доски с гвоздями. Кроме того, выявлено место для курения, что в детском лагере недопустимо. Есть отдельные нарушения в медицинском кабинете, связанные с правилами хранения лекарств, а также в столовой. Руководству лагеря поручено устранить нарушения, — прокомментировал Константин Толкачев.

В состав рабочей группы наряду с депутатами Государственного Собрания входят Уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан Милана Скоробогатова, представители Министерства образования республики, профсоюзов, правоохранительных и надзорных органов, общественных организаций.

На прошлой неделе мы опубликовали материал о беспокойстве родителей судьбой лагеря, территория которого принадлежит предприятию «Гидравлика» (холдинг «Технодинамика госконцерна «Ростех»). Вчера, в лагере «Алые паруса» прошел трехчасовой концерт вожатых и детей, на котором побывали председатель Общественной палаты Республики Башкортостан Ольга Панчихина и руководитель исполкома Башкортостанского реготделения партии «Единая Россия «Рустам Ахмадинуров.

«Встреча в „Алых парусах“ на закрытии 2-й смены прошла под девизом „30 лет спустя“, — написал в социальной сети Рустам Ахмадинуров. — Беспокоит только то, что сама территория и корпуса детского лагеря за 30 лет тоже особо не изменилась, а ведь прошло почти 30 лет…».

Наш источник побывавший также на этом празднике сообщил, что «проблему с очистными сооружениями так и не решили. Слухи о продаже продолжают ходить. Сверху всем запретили комментировать ситуацию. Скорее всего на зиму оставят здания без охраны, а весной сами понимаете, что может стать с этими помещениями…».