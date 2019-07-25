В Уфе беременных заставили давать расписку о согласии лежать в коридоре роддома

На своей странице в Facebook будущая мама, уфимка Ева Радченко, рассказала, с какой непростой ситуацией она столкнулась, когда возникли осложнения во время беременности.

Акушер-гинеколог, наблюдающей за течением беременности, направила ее на сохранение в Клинику БГМУ. Когда девушка прибыла на место, ее попросили написать отказ, предложив вместо палаты «стульчик в коридоре». Однако за ночь Еве стало хуже, и она вернулась в клинику снова.

- Меня узнали и не принимали около часа, хотя не было никого. После меня приезжали подписывать бумажки, оформлять документы, в приемном покое пили чай - приняли всех, кроме меня, пока об этом не узнал Лешка (супруг). Он позвонил на горячую линию, в приёмную главврача. Через пару минут меня позвали и оформили, - рассказывает она.

Однако ее место оказалось не в палате, а в коридоре. Уже в первую ночь с ней в коридоре провели еще несколько женщин. Одну из них положили в обеденный зал на диван, куда женщина не помещалась.

Фото: Mkset.ru

Ева также сообщает, что на ее рассказ в соцсетях об условиях в клинике посыпались советы воспользоваться помощью влиятельных знакомых.

- Знаете, какой самый распространённый вопрос среди ответов на сторис? «Жень, у тебя, че, знакомых нет что ли там?» Есть! Но это ведь неправильно! Или я не права?

Так обидно. Обидно и стыдно наблюдать за всем этим со стороны. Я понимаю, что люди, которые здесь работают, ни в чем не виноваты, что у них такие условия, такая зарплата и отношение к ним такое же, поэтому они считают его нормой! Но даже здесь есть очень заботливые, хорошие люди, благодаря которым чувствуешь себя в безопасности и под защитой.

В общем, я в новом путешествии - в совершенно новый и напрочь другой мир, лежу на сохранении, в коридоре и в шоке! – написала девушка.

В самой клинике Медиакорсети сообщили, что такая ситуация с беременными возникла по причине закрытия родильных домов №8 и РКБ на плановую помывку.

Заместитель главного врача по родовспоможению и детству Рита Валеева пояснила, что роженицы этих роддомов были распределены в другие больницы, в том числе, к ним.