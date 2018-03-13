Увеличился средний размер займа «до зарплаты»

Ранее мы писали о том, что в 2017 году на территории Башкирии было выдано 544,9 тысячи потребительских кредитов, их число превысило уровень 2016 года на 23,6%. По этому показателю Башкирия вошла в Топ-3 наиболее закредитованных регионов страны, уступив только Москве и Краснодарскому краю. При этом средний размер потребительского кредита превысил 113 тысяч рублей, он также вырос в сравнении с предыдущим годом на 13,5%. Об этом сообщили эксперты Национального бюро кредитных историй.