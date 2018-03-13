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Увеличился средний размер займа «до зарплаты»

13 марта 2018, 10:10
Молодежь кредитуется на короткий срок больше, чем старшее поколение.

Средний размер краткосрочного кредита, так называемого «до зарплаты», увеличился в 2017 году на 14,1% по сравнению с 2016 годом. Чтобы перекредитоваться «до получки», теперь в среднем берут 10500 рублей, раньше взаймы брали в среднем в сумме 9200 рублей. Исследование провело Национальное бюро кредитных историй по данным 3000 микрофинансовых учреждений во всех регионах России.

Согласно данному исследованию, молодежь до 30 лет стала больше нуждаться в «коротких» займах: средняя сумма увеличилась на треть с 6600 до 8100 рублей. Люди постарше – от 60 до 65 лет – занимают в среднем на сумму до 9200 рублей, на 4% больше, чем годом ранее.

Напомним, что речь идет о краткосрочных займах, выдаваемых обычно на срок до двух недель и в сумме в среднем не больше 10-15 тысяч рублей. Стоимость таких кредитов достаточно высока: до нескольких процентов в день, в годовом исчислении это сотни процентов.

Ранее мы писали о том, что в 2017 году на территории Башкирии было выдано 544,9 тысячи потребительских кредитов, их число превысило уровень 2016 года на 23,6%. По этому показателю Башкирия вошла в Топ-3 наиболее закредитованных регионов страны, уступив только Москве и Краснодарскому краю. При этом средний размер потребительского кредита превысил 113 тысяч рублей, он также вырос в сравнении с предыдущим годом на 13,5%. Об этом сообщили эксперты Национального бюро кредитных историй.

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