В Башкирии возбудили дело из-за избитого пленника, задолжавшего деньги

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Молодой человек находился в плену 15 дней.
На 22-летнего жителя Нефтекамска возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья и применением оружия», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
2 января текущего года на улице Социалистическая в Нефтекамске 22-летний молодой человек встретился со своим знакомым, который задолжал ему 700 тысяч рублей. Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего и выстрелил ему в ногу, после чего привел несчастного в квартиру, где насильно удерживал до 17 января, вымогая долг.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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