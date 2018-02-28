В Башкирии возбудили дело из-за избитого пленника, задолжавшего деньги

На 22-летнего жителя Нефтекамска возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья и применением оружия», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

2 января текущего года на улице Социалистическая в Нефтекамске 22-летний молодой человек встретился со своим знакомым, который задолжал ему 700 тысяч рублей. Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего и выстрелил ему в ногу, после чего привел несчастного в квартиру, где насильно удерживал до 17 января, вымогая долг.