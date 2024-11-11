mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Коллекторы

Выбрать дату
2024
Из-за долгов по капремонту у мужчины отобрали жилье в Башкирии
11 ноября, 13:32
Долги за ЖКХ будут выбивать коллекторы в Башкирии
28 октября, 05:32
Бизнес Башкирии тонет в кредитах
29 августа, 12:37
2023
Новый кинотеатр, взрыв на БСК и поиск коллекторов в Уфе
О главных событиях 8 августа в Башкирии — в дайджесте Mkset
8 августа 2023, 16:51
Долги жителей Башкирии за капремонт передадут коллекторам
Тендер на поиск подрядчика для оказания подобных услуг опубликован на портале Госзакупок.
8 августа 2023, 08:20
Для коллекторов в Башкирии ввели уголовную ответственность
27 июня 2023, 12:33

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика