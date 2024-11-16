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Кредитование

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2024
Ипотека в Уфе не по карману даже вахтовикам и IТшникам
16 ноября, 19:13
Ипотека в Башкирии упала на 28%
15 ноября, 16:53
Цены на жилье в Уфе растут сумасшедшими темпами
20 октября, 03:09
Печальные новости про семейную ипотеку: как теперь купить жилье
14 октября, 08:35
Как изменились цены на квартиры?
9 сентября, 08:35
Башкирия попала в топ-7 должников
20 июня, 10:53
Мэрия Уфы ищет кредиторов
15 мая, 08:12
Очень выгодно: эксперт разъяснил нюансы траншевой ипотеки и её платежей
25 марта, 12:48
Дефицит семейного бюджета: эксперты рассказали о росте микрозаймов в Башкирии
По мнению аналитиков, на рост кредитования повлиял сезонный фактор.
1 февраля, 13:56
2023
Жители Башкирии стали больше тратить на автомобили
Об этом сообщает «Ъ-Башктортостан» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
27 декабря 2023, 03:28
Курултай Башкирии рассказал о новом «законе о кредитах»
О том, что Госдума приняла закон «о потребительском кредите» рассказали в Курултае Башкирии 18 июля.
19 июля 2023, 10:16
2020
В 2019 году жители Башкирии взяли в Сбербанке кредитов на общую сумму 90 млрд рублей
30 января 2020, 10:34
Проценты по кредитам жителей Башкирии не превысят основной долг более чем в 1,5 раза
Ограничения вступили в силу с нового года.
9 января 2020, 05:23
2019
Каждый четвертый выданный в кредит рубль в Башкирии – ипотечный
Всего за первые полгода жители республики взяли в долг в банках 163,1 миллиарда рублей.
18 сентября 2019, 04:38
По популярности ипотеки Башкирия занимает 5 место среди регионов России
28 августа 2019, 05:03
В Башкирии «упала» ипотека
Задолженность по кредитам равна 198 миллиардам рублей.
15 августа 2019, 11:27
Жители Башкирии не смогут взять в долг кредит под залог квартиры
9 августа 2019, 05:19
В Нацбанке Башкирии напомнили о новых ограничениях для займов с 1 июля
Теперь с вас не должны будут брать более двукратного размера долга, и это еще не всё.
28 июня 2019, 05:29
В Башкирии займы населения по микрокредитам выросли на четверть
Центробанк с понедельника значительно ограничит размер процентов по микрозаймам.
27 января 2019, 04:18
2018
В развитие предприятия «Полиэф» в Башкирии вложат 1 миллиард рублей
Это будет инвестиционный займ на 8 лет.
7 декабря 2018, 04:35

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