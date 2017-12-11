Мэрия Уфы возьмет в кредит 690 миллионов

Вернуть деньги банку администрация должна будет в 2023 году.

Администрация Уфы планирует открыть в банке невозобновляемую кредитную линию в размере 690 млн руб., следует из информации на официальном сайте госзакупок. Из технического задания следует, что деньги нужны для покрытия дефицита городского бюджета или на погашение долговых обязательств. Срок кредита – 60 месяцев. Начальная цена закупки – 333,5 млн руб. Банк будет отобран на аукционе 28 декабря.

Напомним, что в октябре глава администрации Уфы Ирек Ялалов провел стрим в социальной сети Facebook. Тогда ему задали вопрос, будет ли муниципалитет продолжать практику получения кредитов у банков. На этот вопрос он отметил, что планируется.