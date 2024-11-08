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Долги

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Ноябрь
Черные кредиторы наводнили Башкирию
8 ноября, 11:22
Октябрь
Долги за ЖКХ будут выбивать коллекторы в Башкирии
28 октября, 05:32
Башкирию распродают за долги
24 октября, 06:50
Башкирская «Нарния» не спасла женщину от долгов
23 октября, 09:47
Власти Уфы набрали кредитов на ₽1,25 млрд
19 октября, 14:28
Карьера Элвина Грея закончена?
15 октября, 20:11
Сентябрь
Уфа закроет свои долги новыми кредитами
27 сентября, 13:58
Банк засудил покойника в Башкирии
27 сентября, 04:27
В Башкирии массово отказываются платить за неподъёмные кредиты
21 сентября, 16:47
В Башкирии начали продавать квартиры за бесценок
20 сентября, 18:20
Медик оказалась в эпицентре криминального скандала в Башкирии
20 сентября, 08:54
В Башкирии за бесценок отдают иномарки — что происходит
12 сентября, 14:02
Маргинал с долгом ₽2 млн исправился после 10 суток за решеткой
6 сентября, 11:19
Бизнес Башкирии обесценивается
5 сентября, 18:50
В Уфе работали за еду
5 сентября, 18:04
В Башкирии за бесценок распродают иномарки
2 сентября, 14:19
Август
Коммунальный ад устроили в Уфе
30 августа, 18:29
Житель Башкирии лишился 25% жилья из-за долгов за капремонт
30 августа, 17:43
Бизнес Башкирии тонет в кредитах
29 августа, 12:37
«Салават Юлаев» задолжал ₽1,2 млрд
20 августа, 11:52

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