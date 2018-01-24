Башкирия попала в ТОП-3 регионов России по числу граждан-банкротов

И в ТОП-5 – по числу потенциальных банкротов.

Аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) и проекта «Федресурс» опубликовали результаты совместного исследования в регионах России соотношения количества потенциальных банкротов и граждан, в отношении которых была введена процедура банкротства по итогам 2017 года.

Были проанализированы данные о 49,7 млн заемщиков с открытыми счетами из базы ОКБ, а также сообщения арбитражных управляющих о судебных решениях, раскрытые в «Федресурсе».

Башкирия вышла на третье место по числу граждан, в отношении которых была введена процедура банкротства. Их в прошлом году в регионе было 1330 человек. На первом месте – Москва (4173 банкрота), на втором месте – Санкт-Петербург и область (1627).

Также в исследовании указаны данные о потенциальных банкротам. К ним отнесли граждан, которые попадают под действие закона о банкротстве – имеют долг более 500 тыс руб и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.

По абсолютному числу потенциальных банкротов Башкирия вышла на пятое место в стране, в республике насчитывается 22 тысячи потенциальных банкротов. На первом месте – Москва (почти 123 тыс человек), на втором месте - Санкт-Петербурге и область (около 42 тыс), на третьем -Краснодарский край (29 тыс), на четвертом – Свердловская область (24 тыс).

Всего в прошлом году в стране насчитывалось порядка 698 тысяч потенциальных банкротов или около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заемщика перед кредиторами составил 1,77 млн руб. При этом начали процедуру банкротства в 2017 г. менее 29,9 тыс. граждан или 4,3% от общего числа потенциальных банкротов.

- За два с небольшим года действия Закона доля потенциальных банкротов в общем количестве заемщиков с открытыми счетами снизилась с 1,5% до 1,4%, хотя их количество увеличилось с 580 до 698 тыс. человек. Вместе с тем еще около 8,4 млн российских заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней, потенциально могут воспользоваться этим правом для облегчения своего финансового положения, - сказал Даниэль Зеленский, генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро.