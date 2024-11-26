Взыскание долга

«БашРТС», «Р-холдинг» и «Газпром Межрегионгаз Уфа»: ТОП-3 исков в мае в Башкирии

Медиакорсеть рассказывает о трех самых крупных по сумме исках, поступивших в Арбитражный суд Башкирии в мае.