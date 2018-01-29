Жизнь в кредит на примере жителей Башкирии: две стороны одной медали
По последним данным, в 2017 году на территории Башкирии было выдано 544,9 тысячи потребительских кредитов, их число превысило уровень 2016 года на 23,6%. По этому показателю Башкирия вошла в Топ-3 наиболее закредитованных регионов страны, уступив только Москве и Краснодарскому краю. При этом средний размер потребительского кредита превысил 113 тысяч рублей, он также вырос в сравнении с предыдущим годом на 13,5%. Об этом сообщили эксперты Национального бюро кредитных историй.
По их сведениям, в целом по России в минувшем году количество новых кредитов, полученных населением для приобретения различных потребительских товаров, достигло 15,2 млн, что на 20,9% больше, чем было в 2016 году.
Медиакорсеть предлагает читателям проанализировать две кредитных истории, происшедших с жителями Башкирии в минувшем году.
Кредит + кредит+ кредит = банкрот
Несложно предположить, что прямо пропорционально увеличению полученных населением кредитов будет, к сожалению, расти и задолженность по ним. Часть её обречена плавно перейти в критическую стадию, когда к делу подключатся коллекторы, а затем дело дойдет и до банкротства заемщика через суд.
По данным еще одного ведомства, ведающего содержимым кредитных историй, - Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по числу граждан-банкротов Башкирия также угодила в федеральный Топ-3. К началу 2018 года в нашей республике насчитывалось 1330 жителей, в отношении которых была введена процедура банкротства. На первом месте закономерно оказалась Москва с результатом в 4173 человека, а на втором – Санкт-Петербург и Ленинградская область (1627 человек). Потенциальными банкротами, имеющими задолженность больше 500 тысяч рублей и просрочку по платежам сроком больше 90 дней, по данным аналитиков, в Башкирии являются 22 тысячи человек. По этому показателю Башкирия находится на пятом месте по стране, уступив Москве, Санкт-Петербургу с Ленобластью, Краснодарскому краю и Свердловской области. Всего же в прошлом году в стране насчитывалось порядка 698 тысяч потенциальных банкротов или около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами.
Довольно типичную историю банкротства Медиакорсети рассказал уфимец Ильдар С., который прошел всю процедуру банкротства от начала и до конца.
- Все началось с того, что четыре года назад мы решили сделать дома ремонт. Я работал тогда в госструктуре, получал неплохую зарплату и решил впервые взять кредит в банке – 300 тысяч рублей. Собрал все справки, подал заявку в банк, которую одобрили довольно быстро. При зарплате в 45-50 тысяч рублей платеж по кредиту в размере 9330 рублей на пять лет показался вполне приемлемым. И я успешно справлялся с ним. Через год ко мне обратился брат с просьбой взять кредит для него, потому что ему в банке отказали из-за недостаточного стажа работы на новом месте. После нехитрых подсчетов мне показалось, что это не доставит больших проблем, и я согласился помочь. Попросил снова 300 тысяч, а банк одобрил 450 тысяч. Посоветовался с родней, они порекомендовали соглашаться и при этом отдать им обещанные 300 тысяч рублей, а 150 тысяч взять себе и докончить ремонт. Так и сделали.
Через пару месяцев выяснилось, что 150 тысяч не хватает, чтобы закончить задуманную реконструкцию старого дома. И я поехал в свой зарплатный банк еще за одним кредитом в сто тысяч рублей. Общая сумма моих платежей по кредитам к тому моменту уже достигала 18 тысяч рублей притом, что брат платил свой кредит сам.
Потом мне позвонили из банка и предложили получить кредитную карту. Я долго раздумывал над этим предложением и решил, что ничего страшного не будет, если я возьму карту и буду ее держать как неприкосновенный запас на случай форс-мажора. Сегодня я понимаю, что именно это событие и стало началом конца моей «кредитной карьеры». Через несколько месяцев я первый раз потратил деньги с кредитки, потом стал делать это все чаще.
Позднее коллега на работе посоветовал мне воспользоваться кредитной картой еще одного банка. Ему нужно было «привести друга», чтобы получить какие-то льготы от банка, и мне вроде польза – еще одна заначка. Потом я еще пару раз заказывал кредитные карты у разных банков. Мне казалось: чем больше у меня в кошельке кредиток, тем я круче.
А потом организация, в которой я работал, вдруг попала в трудную финансовую ситуацию. Меня сначала отправили в отпуск, а затем предложили искать другую работу. Платить по кредитам стало нечем, начались просрочки. Через три месяца за дело взялись коллекторы. Звонили и мне, и тем, кого я легкомысленно указал в своих кредитных договорах. Приезжали домой, пугали членов моей семьи. Однажды на глазах у детей ранили электрошокером собаку. Меня в тот момент дома не было, а когда я вернулся, собака уже почти оправилась от удара током, только жалобно скулила. Семья была в шоке от происшедшего.
После этого я понял, что надо форсировать события и начинать процедуру банкротства. Иначе в следующий раз могут приехать коллекторы-беспредельщики и поджечь нам дверь или сделать что-то еще.
К счастью, среди моих знакомых оказались и адвокат, и финансовый управляющий, которые помогли мне собрать документы для суда и провести процедуру банкротства. Имущества на мне не оказалось никакого, все было записано на пожилую мать, а положение работника, пребывающего в неоплачиваемом отпуске, добавило аргументов в мою пользу.
В общей сложности процедура банкротства от момента подачи документов в арбитражный суд и до ее полного завершения и списания долгов заняла ровно год. Ей предшествовали несколько месяцев общения с представителями банков и коллекторами. Точно знаю, что мне крупно повезло. Не будь адвоката и арбитражного управляющего, полностью оправдавших мое к ним доверие, пытка коллекторами и хождения по судам, отняли бы гораздо больше времени, здоровья и сил.
Комментарии экспертов:
Айгуль Файзуллина, юрист, город Уфа:
- Пока мне как юристу удалось довести до конца только одно дело о банкротстве физического лица. Остальные на разных стадиях рассыпались. Пару раз должники представляли о себе недостоверные сведения – о заработке или имуществе, но в ходе сбора информации из различных источников истина все равно стала известна. В остальных случаях у должников не хватило терпения или средств на проведение процедуры банкротства. Совершенно точно могу сказать, что ключевой фигурой в проведении процедуры банкротства является арбитражный управляющий.
По закону услуги этих специалистов оцениваются в 25 тысяч рублей, которые банкрот должен внести на депозит перед подачей заявления в арбитражный суд. На самом же деле арбитражные управляющие сегодня, как правило, соглашаются браться за дело о банкротстве физического лица за вознаграждение не меньше 50-60 тысяч рублей. И упрекнуть их в этом трудно, поскольку работа арбитражного управляющего действительно является весьма трудоемкой, а находящиеся на депозите 25 тысяч рублей они получат только по окончании процедуры. В целом по своему опыту юриста могу сказать, что законодатели предприняли массу усилий, чтобы сделать процедуру банкротства физического лица максимально сложной и затратной для банкротов.
Дмитрий Хлопин, арбитражный управляющий, город Уфа:
- Действующая сегодня в России модель банкротства физлиц позаимствована у американцев. Однако сделано это не совсем корректно. В Америке разделяют процедуру банкротства физлиц на два подвида. Во-первых, это потребительское банкротство, когда человек набрал кредитов на покупку домашнего имущества и запутался в долгах.
Во-вторых, это банкротство индивидуальных предпринимателей, у которых, как правило, есть за душой имущество, представляющее хоть какую-то производственную ценность, - помещения, оборудование, сырье, товар и т.д, - пояснил Дмитрий Хлопин. - Потребительское банкротство в Америке обходится истцам всего в 90 долларов и не доставляет больших проблем ни юристам, ни банкротам. Этот процесс отработан до мелочей, поэтому ежегодно там рассматривается больше миллиона подобных исков. А вот банкротство предпринимателей требует другого подхода, в том числе и участия арбитражного управляющего, публикации объявлений и прочих нюансов, которые отражаются на конечной стоимости процесса. Новая процедура банкротства физлиц, принятая в России, «списана» именно с американской процедуры банкротства предпринимателей. Какой логикой руководствовались при этом разработчики российского закона, теперь можно только предполагать. Судебной практики по банкротству физлиц в России все еще мало. При этом поправки к законодательству о несостоятельности (банкротстве) принимаются постоянно.
В режиме жесткой экономии
Вторая история получилась совершенно иного рода, она является доказательством разумного обращения с деньгами в условиях выплаты кредита и может послужить достойным примером для подражания. О ней Медиакорсети поведал уфимец Александр И.
- Год назад наша семья пережила серьезное испытание. Представился случай отправить ребенка вместе с одноклассниками в туристическую поездку в Европу с визитом в Парижский Дисней-ленд. Сын о нем давно мечтал, мы видели, как он зачарованно рассматривал фотографии на странице друга, который побывал с родителями в этом волшебном месте. Всей семьей мы бы, наверное, нескоро туда выбрались, а вот отправить его в составе туристической группы, тем более под присмотром классной руководительницы, мы решили непременно.
По иронии судьбы в момент, когда понадобилось срочно внести плату за путевку, нужной суммы в семье не оказалось, и мы решили взять кредит. В банк отправились вместе с женой, внимательно выслушали менеджера, который пытался уговорить нас взять кредит в сумме 120 тысяч рублей на пять лет, - дескать, сумма платежа будет минимальной. Внимательного взгляда на график платежей было достаточно, чтобы понять, что переплата с учетом процентов и страховки в таком случае будет почти сопоставима с суммой кредита. К тому же, как бы это жутко ни звучало, никто не мог дать гарантии, что мы проживем эти пять лет в здравии и будем получать достаточную для расчетов с банком зарплату.
И тогда мы решили взять кредит на полгода. Платеж по нему составил бы почти 25 тысяч – зарплата одного из нас. Перспектива жесткой экономии сначала напугала, но посоветовавшись, мы решили рискнуть.
Отправив нашего юного путешественника в турпоездку, мы уселись за калькулятор и подсчитали наши финансы. Они состояли главным образом из зарплаты в 55 тысяч рублей на двоих. Из них мы вычли сразу 25 тысяч на выплату кредита, семь тысяч рублей на коммунальные расходы и оплату телефонной связи и интернета, около двух тысяч рублей - на транспортные расходы. Около тысячи требовалось ежемесячно платить в школу на уборку класса и прочие нужды. Еще 3-5 тысяч рублей (в зависимости от конкретной ситуации) единогласно решили откладывать в неприкасаемую шкатулку «на черный день».
Таким образом, 16 тысяч рублей можно было тратить на продукты и непредвиденные расходы вроде лекарств в случае эпидемии гриппа, приступа радикулита и т.п. жизненно важные задачи. Подробнее о них расскажу чуть позже.
В семье имелась небольшая "заначка" в сумме 15 тысяч рублей. Решили на эти деньги «затариться» бытовой химией и кошачьим кормом, а также макаронами, тушенкой, крупами и говяжьими костями для бульона из категории тех, которые продают для кормления собак – на рынке можно найти приличные косточки с кусками мяса, достойные супового набора. На оставшуюся сумму приобрели несколько упаковок поливитаминов, чтобы укрепить свой иммунитет, между делом.
Что касается бытовой химии – на ней хотелось бы остановиться подробнее. В оптовом магазине приобрели шестикилограммовую упаковку стирального порошка и большую коробку средства для смягчения воды, зубную пасту, а также полуторалитровый флакон жидкого мыла, поскольку переходить на сухое мыло никто в семье не согласился, - предполагалось по мере необходимости переливать его в имеющийся флакон с дозатором. Вместо средства для мытья посуды решили использовать пищевую соду. Стекла и зеркала, как выяснилось из справочников, можно успешно помыть, если добавить в воду уксуса или нашатырного спирта. Губки и салфетки для кухонных нужд приобрели также на оптовом рынке в упаковках по 50 штук, выбрав наиболее плотные по качеству, чтобы хватило подольше. Дополнительно накопировали из интернета полезных советов, из которых следовало, что губки и салфетки хорошего качества можно использовать дольше, если по мере загрязнения замочить их в растворе кальцинированной соды и потом простирнуть в машинке.
Проверили также всю обувь и заранее отдали в ремонт пару сапог, на которых стерлись набойки.
16 тысяч рублей, которые предполагалось тратить в течение месяца на продукты, решили поделить на четыре части по три тысячи рублей - каждая часть на одну неделю. Четыре тысячи откладывали в стратегическую шкатулку. Посчитали, что в неделю нам необходимо приобретать четыре батона хлеба, фрукты (выбор остановили на сезонных яблоках, которые на оптовом рынке можно найти по 50-60 рублей за килограмм), весовые пельмени или котлеты, кетчуп или томатный соус, 2-3 двухлитровых упаковки соков, молоко, колбасу для бутербродов, чтобы брать с собой на работу или в школу, шоколад по акции, яйца, а также овощи для приготовления первых или вторых блюд. Вычеркнули из трат сигареты, потому что я наконец-то бросил курить,подсчитав, сколько денег уходит на это неблагодарное дело.
В принципе, когда мы все разложили по полочкам, оказалось, что перспектива не так уж и страшна.
Полгода мы прожили вполне сносно. Пусть не так уж зажиточно, но и нищенствовать не пришлось. И непредвиденные расходы в виде регулярных сборов по сто рублей на дни рождения коллегам на службе, билеты в театр и кино для ребенка и прочие незапланированные траты не оказались обременительными – выручала отложенная заначка.
Когда срок выплаты кредита минул, и мы вдвоем с женой получили впервые после полугодового перерыва зарплату в полном объеме, первое, что мы сделали, - отправились всей семьей в кинотеатр с последующим ужином в кафе.
Что самое удивительное - даже по окончании кредитного срока мы по инерции продолжили жить по законам режима строгой экономии применительно к бытовой химии и прочим бытовым нуждам, а также откладывать средства с каждой зарплаты в «долгую шкатулочку». Мы решили, что такой способ копить средства может еще не раз выручить в будущем, чтобы впредь, в случае надобности, больше не пришлось обращаться за банковскими кредитами.
Комментарий эксперта:
Сергей Иванисов, блогер, создатель сайта «Первый манимейкерский»:
- Как показывает опыт многих семей, исключение ненужных расходов вовсе не снижает качество жизни. Экономия денег в семье возможна при соблюдении ряда несложных правил. Не стоит посещать магазины голодными или после получения зарплаты, а начинать расходовать средства после планирования бюджета. Отправляться в супермаркет с подготовленным списком продуктов и, чтобы не накупить ненужных мелочей, посещать только те отделы, где находится необходимый товар. Для расчетов в магазине отказаться от пластиковых карт, а пользоваться наличкой, проверено, что ее люди тратят аккуратнее, чем виртуальные деньги, которых они не видят. После совершения покупок делать их общий подсчет. При решении совершить крупную покупку лучше отложить время ее приобретения на некоторый период и хорошо взвесить потребность в ней. Пользоваться дисконтными картами и возможностями кешбэка для получения скидок. Разумно подходить к проводимым акциям, беречься от соблазна приобретения неактуальных для себя товаров. Регулярно проходить обследование у врача, чтобы не покупать лекарства при выявлении запущенной болезни.