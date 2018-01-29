Жизнь в кредит на примере жителей Башкирии: две стороны одной медали

В условиях масштабной закредитованности населения одни становятся банкротами, а другие благополучно выстраивают свою жизнь в условиях разумной экономии.

По последним данным, в 2017 году на территории Башкирии было выдано 544,9 тысячи потребительских кредитов, их число превысило уровень 2016 года на 23,6%. По этому показателю Башкирия вошла в Топ-3 наиболее закредитованных регионов страны, уступив только Москве и Краснодарскому краю. При этом средний размер потребительского кредита превысил 113 тысяч рублей, он также вырос в сравнении с предыдущим годом на 13,5%. Об этом сообщили эксперты Национального бюро кредитных историй.

По их сведениям, в целом по России в минувшем году количество новых кредитов, полученных населением для приобретения различных потребительских товаров, достигло 15,2 млн, что на 20,9% больше, чем было в 2016 году.

Медиакорсеть предлагает читателям проанализировать две кредитных истории, происшедших с жителями Башкирии в минувшем году.

Кредит + кредит+ кредит = банкрот

Несложно предположить, что прямо пропорционально увеличению полученных населением кредитов будет, к сожалению, расти и задолженность по ним. Часть её обречена плавно перейти в критическую стадию, когда к делу подключатся коллекторы, а затем дело дойдет и до банкротства заемщика через суд.

По данным еще одного ведомства, ведающего содержимым кредитных историй, - Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по числу граждан-банкротов Башкирия также угодила в федеральный Топ-3. К началу 2018 года в нашей республике насчитывалось 1330 жителей, в отношении которых была введена процедура банкротства. На первом месте закономерно оказалась Москва с результатом в 4173 человека, а на втором – Санкт-Петербург и Ленинградская область (1627 человек). Потенциальными банкротами, имеющими задолженность больше 500 тысяч рублей и просрочку по платежам сроком больше 90 дней, по данным аналитиков, в Башкирии являются 22 тысячи человек. По этому показателю Башкирия находится на пятом месте по стране, уступив Москве, Санкт-Петербургу с Ленобластью, Краснодарскому краю и Свердловской области. Всего же в прошлом году в стране насчитывалось порядка 698 тысяч потенциальных банкротов или около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами.

Довольно типичную историю банкротства Медиакорсети рассказал уфимец Ильдар С., который прошел всю процедуру банкротства от начала и до конца.

- Все началось с того, что четыре года назад мы решили сделать дома ремонт. Я работал тогда в госструктуре, получал неплохую зарплату и решил впервые взять кредит в банке – 300 тысяч рублей. Собрал все справки, подал заявку в банк, которую одобрили довольно быстро. При зарплате в 45-50 тысяч рублей платеж по кредиту в размере 9330 рублей на пять лет показался вполне приемлемым. И я успешно справлялся с ним. Через год ко мне обратился брат с просьбой взять кредит для него, потому что ему в банке отказали из-за недостаточного стажа работы на новом месте. После нехитрых подсчетов мне показалось, что это не доставит больших проблем, и я согласился помочь. Попросил снова 300 тысяч, а банк одобрил 450 тысяч. Посоветовался с родней, они порекомендовали соглашаться и при этом отдать им обещанные 300 тысяч рублей, а 150 тысяч взять себе и докончить ремонт. Так и сделали.

Через пару месяцев выяснилось, что 150 тысяч не хватает, чтобы закончить задуманную реконструкцию старого дома. И я поехал в свой зарплатный банк еще за одним кредитом в сто тысяч рублей. Общая сумма моих платежей по кредитам к тому моменту уже достигала 18 тысяч рублей притом, что брат платил свой кредит сам.

Потом мне позвонили из банка и предложили получить кредитную карту. Я долго раздумывал над этим предложением и решил, что ничего страшного не будет, если я возьму карту и буду ее держать как неприкосновенный запас на случай форс-мажора. Сегодня я понимаю, что именно это событие и стало началом конца моей «кредитной карьеры». Через несколько месяцев я первый раз потратил деньги с кредитки, потом стал делать это все чаще.

Позднее коллега на работе посоветовал мне воспользоваться кредитной картой еще одного банка. Ему нужно было «привести друга», чтобы получить какие-то льготы от банка, и мне вроде польза – еще одна заначка. Потом я еще пару раз заказывал кредитные карты у разных банков. Мне казалось: чем больше у меня в кошельке кредиток, тем я круче.

А потом организация, в которой я работал, вдруг попала в трудную финансовую ситуацию. Меня сначала отправили в отпуск, а затем предложили искать другую работу. Платить по кредитам стало нечем, начались просрочки. Через три месяца за дело взялись коллекторы. Звонили и мне, и тем, кого я легкомысленно указал в своих кредитных договорах. Приезжали домой, пугали членов моей семьи. Однажды на глазах у детей ранили электрошокером собаку. Меня в тот момент дома не было, а когда я вернулся, собака уже почти оправилась от удара током, только жалобно скулила. Семья была в шоке от происшедшего.

После этого я понял, что надо форсировать события и начинать процедуру банкротства. Иначе в следующий раз могут приехать коллекторы-беспредельщики и поджечь нам дверь или сделать что-то еще.

К счастью, среди моих знакомых оказались и адвокат, и финансовый управляющий, которые помогли мне собрать документы для суда и провести процедуру банкротства. Имущества на мне не оказалось никакого, все было записано на пожилую мать, а положение работника, пребывающего в неоплачиваемом отпуске, добавило аргументов в мою пользу.

В общей сложности процедура банкротства от момента подачи документов в арбитражный суд и до ее полного завершения и списания долгов заняла ровно год. Ей предшествовали несколько месяцев общения с представителями банков и коллекторами. Точно знаю, что мне крупно повезло. Не будь адвоката и арбитражного управляющего, полностью оправдавших мое к ним доверие, пытка коллекторами и хождения по судам, отняли бы гораздо больше времени, здоровья и сил.

Комментарии экспертов:

Айгуль Файзуллина, юрист, город Уфа:

- Пока мне как юристу удалось довести до конца только одно дело о банкротстве физического лица. Остальные на разных стадиях рассыпались. Пару раз должники представляли о себе недостоверные сведения – о заработке или имуществе, но в ходе сбора информации из различных источников истина все равно стала известна. В остальных случаях у должников не хватило терпения или средств на проведение процедуры банкротства. Совершенно точно могу сказать, что ключевой фигурой в проведении процедуры банкротства является арбитражный управляющий.

По закону услуги этих специалистов оцениваются в 25 тысяч рублей, которые банкрот должен внести на депозит перед подачей заявления в арбитражный суд. На самом же деле арбитражные управляющие сегодня, как правило, соглашаются браться за дело о банкротстве физического лица за вознаграждение не меньше 50-60 тысяч рублей. И упрекнуть их в этом трудно, поскольку работа арбитражного управляющего действительно является весьма трудоемкой, а находящиеся на депозите 25 тысяч рублей они получат только по окончании процедуры. В целом по своему опыту юриста могу сказать, что законодатели предприняли массу усилий, чтобы сделать процедуру банкротства физического лица максимально сложной и затратной для банкротов.

Дмитрий Хлопин, арбитражный управляющий, город Уфа:

- Действующая сегодня в России модель банкротства физлиц позаимствована у американцев. Однако сделано это не совсем корректно. В Америке разделяют процедуру банкротства физлиц на два подвида. Во-первых, это потребительское банкротство, когда человек набрал кредитов на покупку домашнего имущества и запутался в долгах.

Во-вторых, это банкротство индивидуальных предпринимателей, у которых, как правило, есть за душой имущество, представляющее хоть какую-то производственную ценность, - помещения, оборудование, сырье, товар и т.д, - пояснил Дмитрий Хлопин. - Потребительское банкротство в Америке обходится истцам всего в 90 долларов и не доставляет больших проблем ни юристам, ни банкротам. Этот процесс отработан до мелочей, поэтому ежегодно там рассматривается больше миллиона подобных исков. А вот банкротство предпринимателей требует другого подхода, в том числе и участия арбитражного управляющего, публикации объявлений и прочих нюансов, которые отражаются на конечной стоимости процесса. Новая процедура банкротства физлиц, принятая в России, «списана» именно с американской процедуры банкротства предпринимателей. Какой логикой руководствовались при этом разработчики российского закона, теперь можно только предполагать. Судебной практики по банкротству физлиц в России все еще мало. При этом поправки к законодательству о несостоятельности (банкротстве) принимаются постоянно.

В режиме жесткой экономии

Вторая история получилась совершенно иного рода, она является доказательством разумного обращения с деньгами в условиях выплаты кредита и может послужить достойным примером для подражания. О ней Медиакорсети поведал уфимец Александр И.

- Год назад наша семья пережила серьезное испытание. Представился случай отправить ребенка вместе с одноклассниками в туристическую поездку в Европу с визитом в Парижский Дисней-ленд. Сын о нем давно мечтал, мы видели, как он зачарованно рассматривал фотографии на странице друга, который побывал с родителями в этом волшебном месте. Всей семьей мы бы, наверное, нескоро туда выбрались, а вот отправить его в составе туристической группы, тем более под присмотром классной руководительницы, мы решили непременно.

По иронии судьбы в момент, когда понадобилось срочно внести плату за путевку, нужной суммы в семье не оказалось, и мы решили взять кредит. В банк отправились вместе с женой, внимательно выслушали менеджера, который пытался уговорить нас взять кредит в сумме 120 тысяч рублей на пять лет, - дескать, сумма платежа будет минимальной. Внимательного взгляда на график платежей было достаточно, чтобы понять, что переплата с учетом процентов и страховки в таком случае будет почти сопоставима с суммой кредита. К тому же, как бы это жутко ни звучало, никто не мог дать гарантии, что мы проживем эти пять лет в здравии и будем получать достаточную для расчетов с банком зарплату.

И тогда мы решили взять кредит на полгода. Платеж по нему составил бы почти 25 тысяч – зарплата одного из нас. Перспектива жесткой экономии сначала напугала, но посоветовавшись, мы решили рискнуть.

Отправив нашего юного путешественника в турпоездку, мы уселись за калькулятор и подсчитали наши финансы. Они состояли главным образом из зарплаты в 55 тысяч рублей на двоих. Из них мы вычли сразу 25 тысяч на выплату кредита, семь тысяч рублей на коммунальные расходы и оплату телефонной связи и интернета, около двух тысяч рублей - на транспортные расходы. Около тысячи требовалось ежемесячно платить в школу на уборку класса и прочие нужды. Еще 3-5 тысяч рублей (в зависимости от конкретной ситуации) единогласно решили откладывать в неприкасаемую шкатулку «на черный день».

Таким образом, 16 тысяч рублей можно было тратить на продукты и непредвиденные расходы вроде лекарств в случае эпидемии гриппа, приступа радикулита и т.п. жизненно важные задачи. Подробнее о них расскажу чуть позже.

В семье имелась небольшая "заначка" в сумме 15 тысяч рублей. Решили на эти деньги «затариться» бытовой химией и кошачьим кормом, а также макаронами, тушенкой, крупами и говяжьими костями для бульона из категории тех, которые продают для кормления собак – на рынке можно найти приличные косточки с кусками мяса, достойные супового набора. На оставшуюся сумму приобрели несколько упаковок поливитаминов, чтобы укрепить свой иммунитет, между делом.

Что касается бытовой химии – на ней хотелось бы остановиться подробнее. В оптовом магазине приобрели шестикилограммовую упаковку стирального порошка и большую коробку средства для смягчения воды, зубную пасту, а также полуторалитровый флакон жидкого мыла, поскольку переходить на сухое мыло никто в семье не согласился, - предполагалось по мере необходимости переливать его в имеющийся флакон с дозатором. Вместо средства для мытья посуды решили использовать пищевую соду. Стекла и зеркала, как выяснилось из справочников, можно успешно помыть, если добавить в воду уксуса или нашатырного спирта. Губки и салфетки для кухонных нужд приобрели также на оптовом рынке в упаковках по 50 штук, выбрав наиболее плотные по качеству, чтобы хватило подольше. Дополнительно накопировали из интернета полезных советов, из которых следовало, что губки и салфетки хорошего качества можно использовать дольше, если по мере загрязнения замочить их в растворе кальцинированной соды и потом простирнуть в машинке.

Проверили также всю обувь и заранее отдали в ремонт пару сапог, на которых стерлись набойки.

16 тысяч рублей, которые предполагалось тратить в течение месяца на продукты, решили поделить на четыре части по три тысячи рублей - каждая часть на одну неделю. Четыре тысячи откладывали в стратегическую шкатулку. Посчитали, что в неделю нам необходимо приобретать четыре батона хлеба, фрукты (выбор остановили на сезонных яблоках, которые на оптовом рынке можно найти по 50-60 рублей за килограмм), весовые пельмени или котлеты, кетчуп или томатный соус, 2-3 двухлитровых упаковки соков, молоко, колбасу для бутербродов, чтобы брать с собой на работу или в школу, шоколад по акции, яйца, а также овощи для приготовления первых или вторых блюд. Вычеркнули из трат сигареты, потому что я наконец-то бросил курить,подсчитав, сколько денег уходит на это неблагодарное дело.

В принципе, когда мы все разложили по полочкам, оказалось, что перспектива не так уж и страшна.

Полгода мы прожили вполне сносно. Пусть не так уж зажиточно, но и нищенствовать не пришлось. И непредвиденные расходы в виде регулярных сборов по сто рублей на дни рождения коллегам на службе, билеты в театр и кино для ребенка и прочие незапланированные траты не оказались обременительными – выручала отложенная заначка.

Когда срок выплаты кредита минул, и мы вдвоем с женой получили впервые после полугодового перерыва зарплату в полном объеме, первое, что мы сделали, - отправились всей семьей в кинотеатр с последующим ужином в кафе.

Что самое удивительное - даже по окончании кредитного срока мы по инерции продолжили жить по законам режима строгой экономии применительно к бытовой химии и прочим бытовым нуждам, а также откладывать средства с каждой зарплаты в «долгую шкатулочку». Мы решили, что такой способ копить средства может еще не раз выручить в будущем, чтобы впредь, в случае надобности, больше не пришлось обращаться за банковскими кредитами.

Комментарий эксперта:

Сергей Иванисов, блогер, создатель сайта «Первый манимейкерский»: