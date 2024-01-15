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Updated Сегодня, 09:37

В Башкирии случилась авария с участием работников военного комиссариата

Работники военного комиссариата Башкирии попали в больницу с травмами

15 января 2024, 09:35
Фото: 1MI

В Башкирии случилась авария с участием работников военного комиссариата

Участники происшествия лежат в больнице.

В Башкирии случилась авария с участием сотрудников военного комиссариата республики. Информаци предоставлена Гострудинспекцией в еженедельном отчёте о несчастных случаях.

В документе, имеющемся в распоряжении редакции Mkset.ru, говорится, что 9 января работники военкомата попали в ДТП, в результате чего лёгкую травму получил 43-летний начальник отделения, тяжёлую травму — 54-летняя старшая помощница начальника отделения.

В трудовой инспекции нам рассказали подробнее о случившемся. Авария произошла в Кигинском районе из-за столкновения с грузовым автомобилем «КамАЗ». Сотрудница получила тяжёлое повреждение — тяжёлую травму грудной клетки, начальник обошёлся ушибом мягких тканей.

В военкомате Кигинского и Белокатайского районов подтвердили несчастный случай. По словам работника учреждения, авария случилась в служебной командировке. Из-за столкновения пострадал и водитель служебной машины. На данные момент пострадавшие находятся в больнице.

Всего за первые 9 дней нового года в Башкирии случилось 5 несчастных случаев на рабочем месте. 3 из них закончились летальным исходом.

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#Происшествия#Уфа#ДТП#Новости Башкирии#Несчастный случай на производстве#Идэль Гумеров#Кигинский район#Военкомат
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