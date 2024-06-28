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Брату бойца СВО пришлось судиться с военкоматом в Башкирии

Брату бойца СВО пришлось судиться с военкоматом в Башкирии

28 июня 2024, 11:14
Фото: 1MI
Смерть близкого родственника военкомы не посчитали уважительной причиной для освобождения юноши от армейского призыва, сообщает пресс-служба Бижбулякского межрайонного суда.

Родной брат мобилизованного бойца СВО был вынужден пройти судебные тяжбы с военкоматом. Как сообщает пресс-служба Бижбулякского межрайонного суда, юноше пришла повестка на срочную службу в армию. Призывник шагать строем и собирать вслепую АК-47 не пожелал. Он решил воспользоваться своим правом не проходить военную службу. Основание для этого у него имелось: его мобилизованный родной брат погиб при исполнении долга на территории Луганской Народной Республики. Только доказывать свое право призывнику пришлось в судах трех инстанций.

Юноша подал в суд протест на решение призывной комиссии. Но суд первой инстанции не счел смерть родного брата на СВО уважительной причиной для освобождения от службы в армии. Последовала апелляция. Суд второй инстанции занял противоположную позицию и вынес решение в пользу призывника. Такой исход не устроил уже военкомат, и тогда была подана кассация. Суд третьей инстанции подвердил выводы второй: призывника освободили от воинской обязанности.

— Родные братья погибших или умерших в связи с исполнением воинского долга освобождаются от призыва на военную службу, — указано в решении кассации.

Напомним, ранее в судах Башкирии разбирали другой спор, касавшийся гибели на СВО. Мать погибшего бойца отсудила у его отца материальную компенсацию.

Мать погибшего бойца СВО отсудила деньги у его отца в Башкирии
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