Брату бойца СВО пришлось судиться с военкоматом в Башкирии

Родной брат мобилизованного бойца СВО был вынужден пройти судебные тяжбы с военкоматом. Как сообщает пресс-служба Бижбулякского межрайонного суда, юноше пришла повестка на срочную службу в армию. Призывник шагать строем и собирать вслепую АК-47 не пожелал. Он решил воспользоваться своим правом не проходить военную службу. Основание для этого у него имелось: его мобилизованный родной брат погиб при исполнении долга на территории Луганской Народной Республики. Только доказывать свое право призывнику пришлось в судах трех инстанций.